今年1月剛當爸！曹雙全命危搶救中　加入義消逾11年曾獲績優楷模

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市新店區廣興橋昨(8日)傳出溺水意外，58歲的陳男與4名友人相約玩SUP，過程中不慎導致溺水，未料警消到場救援時，主艇卻不慎翻覆，導致勇消吳恩碩(37歲)、張敬謙(36歲)雙雙搶救無效殉職，而落水的陳男救起送醫後也宣告不治，目前還有一名義消曹雙全(34歲)仍在搶救中。據了解，曹雙全今年1月才剛升格當爸爸，未料卻在救援過程中發生意外。

▲義消曹雙全表現相當優異。（圖／翻攝臉書／家屬提供）

這起事故發生在8日下午，當時陳男與4名友人（33歲陳男、35歲鍾女、37歲鍾女、35歲陳女）相約揪團玩SUP，未料過程中陳男卻不見蹤影，同行友人見狀後立即報案求救。警消獲報後於6分鐘趕抵現場，並立即下艇展開搜索，未料主艇不慎遇上水壩下方的「翻滾流」而失控翻覆，強大的水壓當場將吳恩碩壓入水底，同艇的隊員張敬謙、以及義消曹雙全也均落水，3人救起後皆無呼吸心跳；而落水的陳男獲救時也同樣沒有生命徵象。

經院方搶救後，陳男宣告不治，吳恩碩也因溺水時間過久而宣告殉職；張敬謙雖一度恢復生命徵象，但始終無法自主呼吸，醫師只能使用葉克膜暫時維持心肺功能，在經與家屬討論後，於9日中午決定撤除醫療維生器材，成為本案第二名殉職的勇消。

此外，目前還有一名義消曹雙全仍在搶救中，台北慈濟醫院今表示，曹雙全雖然生命徵象相對穩定，但因溺水面臨缺氧過久情況，比較擔心腦部會出狀況，目前瞳孔稍有反應，後續將觀察腦部神經功能是否恢復。

據了解，曹雙全的父親也是一名退休義消，曹雙全從小看著父親協勤救災，對他充滿熱忱的助人行為感到欽佩，因此服完兵役後決定到消防隊熟悉勤務，並於102年12月31日加入義消團隊，迄今已逾11年，不遺餘力付出，參與過108年9月福山孩童落水救援、109年1月黑鷹直升機墜落救援、112年6月福山泛舟落水緊急救援等重大災害案件。

今年6月份烏來北107縣道因午後暴雨，而導致釣客受困沙洲，當天曹雙全也出勤救援，無懼湍急水流，曹裸著上身率先游到受困處，再接住消防拋丟的繩子，成功將釣客救出。

曹雙全擔任義消期間表現十分優異，不僅106年參加火災搶救班，更於114年完成火災搶救進階班訓練，擔任烏來義消分隊助理幹事期間，對於新進同仁也不遺餘力傳授救災經驗，自入隊起截至114年6月總協勤時數達1755小時、總訓練時數達368小時、總備勤時數達1348小時，參與過同時榮獲新北市109 年消防暨義消績優楷模人員。