遭黨員檢舉「出賣黃呂錦茹」9罪狀　賴苡任：會向紀律委員會說明

▲賴苡任。（圖／記者李毓康攝）

▲賴苡任。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

投入國民黨北市士林北投議員初選的賴苡任，今（28日）遭黨員具名向中央考紀會具名檢舉，並列出9大罪狀，包含傷害黨譽、當抓耙仔出賣前北市黨部主委黃呂錦茹、同黨議員張斯綱等理由，要求考紀會鑒於情節嚴重，開除黨籍。對此，賴苡任稍早以3層面回應指控，他強調，若未來黨部紀律或相關委員會要求說明，他將毫不迴避，願意針對所有事項完整說明，並提出人證與物證，以證清白，交由事實與制度檢驗。

針對士林區義信里里長許立丕以實名方式提出多項指控，賴苡任表示，選舉從來不是一條容易的路，面對質疑，自己選擇坦然以對、如實說明，強調「君子坦蕩蕩」，並有完整的證人、證據可以證明自己清白。

賴苡任指出，早在去年（2025年）11月12日，尚未對外宣布參選之前，基於對黨內前輩與地方里長的尊重，便主動前往拜會許立丕，尤其許里長在2018年曾經投入黨內初選，因此希望向許里長請益。

賴苡任指出，當天雙方在里長辦公室內長談超過1小時，就地方治理、公共事務交換意見，過程氣氛融洽。當時許立丕里長亦肯定國民黨需要年輕世代投入公共事務，並對其有意投入2026年選舉表達鼓勵。

賴苡任強調，正因如此，對於兩個月後前輩態度出現巨大轉變，並提出長篇實名指控，自己感到遺憾，但仍選擇將其視為黨內前輩的提醒與指教。

針對指控內容，賴苡任以三個層面回應，第一「政治層面指控」，部分指控所引用的所謂「證據」，多為罷免期間特定媒體的報導，內容是否經過完整查證，本就存疑。包括所謂「五十萬元」及「向民眾黨高層求官」等說法，自己已在公開節目與多個場合反覆澄清，絕無此事，相關事實在當前資訊透明的環境下極易查證，無論是民眾黨或新竹市政府，皆可查證是否曾有相關接觸，這並非模糊空間，而是一翻兩瞪眼的事實。

賴苡任表示，第二「司法層面指控」，對於司法案件的理解與看法，尊重許立丕里長的個人認知，但遺憾的是，相關指控同樣主要援引媒體報導，並未檢附完整筆錄內容，也未提出起訴書等司法文件。若要以司法為依據，理應回歸完整證據，而非片段資訊，且相關筆錄內容多達數萬字，若未完整檢視，即逕行實名指控，實屬可惜，自己呼籲許立丕里長，可將五萬多字的筆錄再細讀一遍、再進行實名制檢舉。

賴苡任說，第三「關於是否具備參選資格的質疑」，參與選舉是中華民國憲法賦予每一位公民的基本權利。若許立丕里長有意再次投入士林北投市議員選舉，完全可以依制度參與初選，他本人樂見其成。國民黨本就人才濟濟，優秀前輩與年輕世代共同競爭，本是黨內常態。

另外，針對媒體提問關於部分指控提及罷免期間經費、資源運用等問題，賴苡任強調，相關支出是否由本人墊付，皆有明確金流與匯款紀錄可供查證，實話實說不等於傷害政黨，將事實等同於對黨不忠，這樣的指控未免過重。

賴苡任表示，士林北投長期以來並非國民黨優勢選區，兩位立法委員皆為民進黨籍，黨內更應團結一致、對外作戰，而非內部消耗，自己不樂見任何形式的黨內攻擊，因為這只會讓真正的對手坐收漁利，親痛仇快。

賴苡任提到，針對許立丕里長質疑，過去選舉時都沒有公車廣告，為何賴苡任有公車廣告？每個人的競選策略本就不同，自己這次有用菜瓜布做為競選小物，過去許里長就沒有，這次還有平安卡，過去許里長也沒有，只要競選文宣合法，就是創意的體現，這也是年輕人的優勢，發揮創意吸引選民。

賴苡任說，對於相關檢舉與指控，若未來黨部紀律或相關委員會要求說明，他將毫不迴避，願意針對所有事項，一五一十、完整說明，並提出人證與物證，以證清白。

最後，賴苡任強調，從去年12月1日正式宣布投入初選至今，他所依循的只有一個原則，就是面對民意、承擔責任，選舉制度本就允許新舊世代共同競爭，而自己選擇站出來，正是因為在基層走訪過程中，感受到來自士林北投市民的支持與期待，會用行動回應這份期待，也會把所有質疑，交由事實與制度檢驗。

