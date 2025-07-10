　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

勇消曹雙全搶救中「兒才出生半年」父淚求集氣！親友：快起來

▲▼義消曹雙全。（圖／翻攝臉書／家屬提供）

▲義消曹雙全。（圖／翻攝臉書／家屬提供，下同）

記者鄺郁庭／綜合報導

新北新店廣興橋8日傳出溺水意外，未料救援行動導致勇消吳恩碩（37歲）、張敬謙（36歲）雙雙搶救無效殉職，還有一名義消曹雙全（34歲）仍在搶救中。據了解，曹雙全今年1月才剛升格當爸。突然發生意外，曹父相當哀痛「請大家幫集氣」，親友也湧入曹男臉書打氣「誰准你睡這麼久！」希望他早日脫險。

曹雙全當天與烏來分隊的警消學長一同下水，卻因救生艇翻覆而落水。曹父當天下午透過消防局表示，希望媒體記者多正面報導，也請大眾幫雙全集氣。親友則紛紛湧入曹雙全的臉書留言，「不能就這樣帶走你！山區還需要你們！」「誰准你睡這麼久的！！趕快起來！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼義消曹雙全。（圖／翻攝臉書／家屬提供）

據了解，曹雙全的父親也是一名退休義消，曹雙全從小看著父親協勤救災，對他充滿熱忱的助人行為感到欽佩，因此服完兵役後決定到消防隊熟悉勤務，並於102年12月31日加入義消團隊，迄今已逾11年，不遺餘力付出，參與過108年9月福山孩童落水救援、109年1月黑鷹直升機墜落救援、112年6月福山泛舟落水緊急救援等重大災害案件。

今年6月份烏來北107縣道因午後暴雨，而導致釣客受困沙洲，當天曹雙全也出勤救援，無懼湍急水流，曹裸著上身率先游到受困處，再接住消防拋丟的繩子，成功將釣客救出。

曹雙全擔任義消期間表現十分優異，不僅106年參加火災搶救班，更於114年完成火災搶救進階班訓練，擔任烏來義消分隊助理幹事期間，對於新進同仁也不遺餘力傳授救災經驗，自入隊起截至114年6月總協勤時數達1755小時、總訓練時數達368小時、總備勤時數達1348小時，參與過同時榮獲新北市109 年消防暨義消績優楷模人員。

此外，曹雙全今年1月才在臉書開心宣布孩子出生，感性貼出照片，「感謝你在114.01.24來到了這個世界」，準備以一家三口的身分開啟新的冒險旅程。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 5222 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／強降雨持續　氣象署最新說明
LIVE／地表最強M1A2T戰車正式亮相！　首度實彈射擊
勇消曹雙全仍在搶救中！　「兒才出生半年」父淚求集氣
快訊／林昀儒、鄭怡靜捷報！　美國大滿貫賽強勢挺進混雙4強
出大包！分科測驗報錯科無法補救　大考中心：考生須簽名確認
回嗆川普50%關稅！　巴西總統誓言「回敬美國」
山區大雨！地基掏空畫面曝　南下車道封閉
台中停車場大淹水！抽水機狂轉15小時抽不完慘況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

臉書「超狂社團」眾多奇物可撿　網友曝見過鐘鼓樓、殯葬冰櫃

LIVE／彰化以南強降雨持續　氣象署最新說明

勇消曹雙全搶救中「兒才出生半年」父淚求集氣！親友：快起來

震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有　48年來罕見規模

老婆穿短裙「不愛穿安全褲」　他求問：如何防偷拍？網點出關鍵

「分科測驗報錯科」無法補救　大考中心：報名時考生須簽名確認

山區大雨！台9戊線2.9公里地基掏空　南下車道封閉

快訊／台東縣發布大雷雨特報！　蘭嶼鄉宣布停班停課

月薪45K不會再調！網見「超狂2優點」讚爆：完完全全爽缺

颱風一走「菜價亂漲」？資深菜販揭心酸：我一天賺不到工讀時薪

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

【跨越80歲的友誼】萌娃放學就黏鄰居爺爺...搬家當場淚崩QQ

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

【超長人龍】鹿港暴雨後「400人苦等倒垃圾」 網友封為史詩級災難！

花蓮搜救犬Wilson「往巨石間猛鑽」示意有人　初出任務就建功

臉書「超狂社團」眾多奇物可撿　網友曝見過鐘鼓樓、殯葬冰櫃

LIVE／彰化以南強降雨持續　氣象署最新說明

勇消曹雙全搶救中「兒才出生半年」父淚求集氣！親友：快起來

震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有　48年來罕見規模

老婆穿短裙「不愛穿安全褲」　他求問：如何防偷拍？網點出關鍵

「分科測驗報錯科」無法補救　大考中心：報名時考生須簽名確認

山區大雨！台9戊線2.9公里地基掏空　南下車道封閉

快訊／台東縣發布大雷雨特報！　蘭嶼鄉宣布停班停課

月薪45K不會再調！網見「超狂2優點」讚爆：完完全全爽缺

颱風一走「菜價亂漲」？資深菜販揭心酸：我一天賺不到工讀時薪

臉書「超狂社團」眾多奇物可撿　網友曝見過鐘鼓樓、殯葬冰櫃

CASETiFY × 村上隆「KAIKAI AND KIKI」限定系列　超可愛盲盒手機秒變潮

青少年肇事增加　內埔警加強取締：少年ㄟ！ 騎卡慢啦

最新22國稅率一次看！川普關稅下重手　這國狂增40％

台積電送5.62億大禮！　張忠謀94歲生日迎股息入帳

三星Galaxy Z摺疊系列、Watch 8系列售價公開　同步全球上市

288萬！台灣「TOYOTA全新越野休旅」來了　搭載2.8升柴油＋四驅

新竹山坡地變非法掩埋場！海撈逾2500萬　竹檢偵結起訴12人

向佐爆要拍短劇了！CP搭「短劇古裝女神」…陸網崩潰：女主角工傷

赴網友家讀書竟被性侵！女大生被壓床打肚　淫男嗆：想被輪嗎？

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

生活熱門新聞

芥末章魚驚見「藍環」觸角　他嘴唇發麻衝急診

20縣市豪大雨特報！1地雨量恐飆600mm

苦日子結束了！2025甩開小人TOP3生肖

快訊／暴雨炸裂！　1地區「國家警報」響

劇烈豪雨連炸南台！氣象署曝雨最猛時刻

大豪雨轟炸！　5縣市多地區今停班課

丹娜絲陰魂不散！　「1舉動」害中南部雨炸到紫爆

佳冬光電場「光電板」早移除？　經濟部照片被抓包嘲諷

快訊／大雷雨轟屏東台東！　14縣市警戒、3區炸大豪雨

年收90萬！消防員月休20天嘆如「慢性自殺」想轉職

建臺高中分科測驗集體報錯科　教育部：考量公平性不能更動

1張圖看「為何丹娜絲重創台南」　粉專：能不慘重嗎

這三個星座超挑剔　約會像面試、寧可單身也不妥協

南鯤鯓代天府牌樓倒塌　命理師：王爺顯靈

更多熱門

相關新聞

即／桃園市區深夜氣爆！1男腳掌都是血倒地

即／桃園市區深夜氣爆！1男腳掌都是血倒地

桃園市桃園區大同路一間餐廳9日深夜發生氣爆，店內物品被炸飛到馬路上，現場不斷冒出白煙。警消獲報後立刻到場進行搶救，目前至少1人受傷。

新竹縣溺斃意外！男子卡岩縫明顯死亡

新竹縣溺斃意外！男子卡岩縫明顯死亡

新北台2線拖板車自撞側翻　一度單線雙向通行

新北台2線拖板車自撞側翻　一度單線雙向通行

今年1月剛當爸！曹雙全加入義消逾11年曾獲績優楷模

今年1月剛當爸！曹雙全加入義消逾11年曾獲績優楷模

嘉義警方緊急行動 防交通危機

嘉義警方緊急行動 防交通危機

關鍵字：

溺水義消曹雙全救援新店

讀者迴響

熱門新聞

芥末章魚驚見「藍環」觸角　他嘴唇發麻衝急診

即／川普公布最新7國「關稅信」最高被課30%

全台最大「貴族世家」分店今開幕

高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

即／桃園市區深夜氣爆！1男腳掌都是血倒地

女舍監約砲已婚男師！辦公室、宿舍變砲房

新莊悲劇！女告知父親「出門一下」墜樓慘死

台灣首款油電動力125機車開賣

20縣市豪大雨特報！1地雨量恐飆600mm

少年打死人竟伴屍大睡　被叫醒喊：他昨晚還有在動 

苦日子結束了！2025甩開小人TOP3生肖

游泳教練太帥！媽媽們搶送小孩上課

快訊／暴雨炸裂！　1地區「國家警報」響

劇烈豪雨連炸南台！氣象署曝雨最猛時刻

川普追加8國關稅名單「沒有台灣」　巴西最重50％

更多

最夯影音

更多

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面