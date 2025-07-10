勇消曹雙全搶救中「兒才出生半年」父淚求集氣！親友：快起來

▲義消曹雙全。（圖／翻攝臉書／家屬提供，下同）



記者鄺郁庭／綜合報導

新北新店廣興橋8日傳出溺水意外，未料救援行動導致勇消吳恩碩（37歲）、張敬謙（36歲）雙雙搶救無效殉職，還有一名義消曹雙全（34歲）仍在搶救中。據了解，曹雙全今年1月才剛升格當爸。突然發生意外，曹父相當哀痛「請大家幫集氣」，親友也湧入曹男臉書打氣「誰准你睡這麼久！」希望他早日脫險。

曹雙全當天與烏來分隊的警消學長一同下水，卻因救生艇翻覆而落水。曹父當天下午透過消防局表示，希望媒體記者多正面報導，也請大眾幫雙全集氣。親友則紛紛湧入曹雙全的臉書留言，「不能就這樣帶走你！山區還需要你們！」「誰准你睡這麼久的！！趕快起來！」

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據了解，曹雙全的父親也是一名退休義消，曹雙全從小看著父親協勤救災，對他充滿熱忱的助人行為感到欽佩，因此服完兵役後決定到消防隊熟悉勤務，並於102年12月31日加入義消團隊，迄今已逾11年，不遺餘力付出，參與過108年9月福山孩童落水救援、109年1月黑鷹直升機墜落救援、112年6月福山泛舟落水緊急救援等重大災害案件。

今年6月份烏來北107縣道因午後暴雨，而導致釣客受困沙洲，當天曹雙全也出勤救援，無懼湍急水流，曹裸著上身率先游到受困處，再接住消防拋丟的繩子，成功將釣客救出。

曹雙全擔任義消期間表現十分優異，不僅106年參加火災搶救班，更於114年完成火災搶救進階班訓練，擔任烏來義消分隊助理幹事期間，對於新進同仁也不遺餘力傳授救災經驗，自入隊起截至114年6月總協勤時數達1755小時、總訓練時數達368小時、總備勤時數達1348小時，參與過同時榮獲新北市109 年消防暨義消績優楷模人員。

此外，曹雙全今年1月才在臉書開心宣布孩子出生，感性貼出照片，「感謝你在114.01.24來到了這個世界」，準備以一家三口的身分開啟新的冒險旅程。