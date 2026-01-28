陸官方連續148個月打貪！　打擊「薪水小偷」去年37萬人違規被抓

▲大陸去年37萬人違規被抓 ，官方狠批：不作為、官僚主義、在享樂主義與奢靡之風都違規。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸中央紀委公布最新數據，2025年一整年查處了將近29萬件違規案件，處理超過37萬人，這已經是連續第148個月不間斷公布數據。官方強調，現在正值「十五五」計畫開局前夕，抓腐敗不只是抓收錢，那些「不擔當、不作為」的薪水小偷也是整治重點。隨著春節快到了，官方也提早打預防針，警告官員不准亂吃、亂拿名貴禮等行為，否則嚴懲到底。

《澎湃新聞》報導稱，根據最新統計，2025年全年查處的黨紀政務處分人數達261788人。從查處問題的類型分析，形式主義與官僚主義仍是整治重災區，其中在履職盡責、服務經濟社會發展方面出現「不擔當、不作為、亂作為」的問題共119418起，占此類問題總數的84.7%，顯示行政效率與高質量發展受到嚴重影響。

在享樂主義與奢靡之風方面，違規收送名貴特產與禮品禮金、違規吃喝、違規發放津補貼或福利成為最常見的三類違規行為。這三項分別占2025年享樂奢靡類問題總數的54.5%、22.3%及12.1%，說明節慶與公務場合的不正之風仍具韌性。

從查處對象的職級來看，2025年反腐力道並未因級別而有鬆動。全年共查處省部級領導幹部問題18起、地廳級1196起、縣處級16368起。值得注意的是，鄉科級及以下幹部問題高達273170起，占總數的94.0%，反映出監督重心持續向基層延伸。

邁入2026年，大陸紀檢監察機關強調這是「十五五」計畫的開局之年，必須鞏固八項規定精神的教育成果。官方明確表示，將持續狠剎違規吃喝等易發多發問題，對於以考察、黨建、培訓為名搞公款旅遊，或變相公款出國等行為將嚴肅查處。

▲不作為也要抓！大陸紀委緊盯「十五五」開局，春節前夕發出禁令。（圖／路透社）

針對新出現的違規動向，紀監機關特別點名「藉民生項目違規建設樓堂館所」的現象，並表示將密切關注並糾治。這類隱形變異的奢靡之風，已成為未來一年重點防範與打擊的方向，以確保民生資金能專款專用。

隨著春節將近，大陸官方發出通知，要求各級機關緊盯節日期間的收送禮金與吃喝問題。對頂風違紀的個案將依規依紀從嚴查處，務求確保節日期間風清氣正。這項長期化、常態化的發布機制，也傳遞出大陸對落實中央八項規定「不鬆勁、不退讓」的決心。

大陸「中央八項規定」是2012年大陸共產黨提出的關於改進工作作風、密切聯繫群眾的規定。自推行以來，每個月公布查處數據已成為大陸監察制度的標準流程。2026年作為關鍵的政策銜接年，纪检機關的「高壓態勢」除了維護行政紀律，更具備配合「十五五」高品質發展目標、確保政策落實不被打折扣的戰略意涵。