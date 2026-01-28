春節大掃除必看　嘉義市垃圾清運時程公布

▲掃除不落後，好運「馬」上來！嘉市春節清運時程全攻略 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆新年將至，家家戶戶進行年前大掃除，象徵除舊布新、迎接新年。嘉義市政府環境保護局表示，年前為大型傢俱排出高峰期，為維持清運服務品質，提醒市民務必於2月13日前致電環保局（05-2251775 #510）或利用「嘉義市環保即時通」APP登記清運，以確保農曆春節前完成清運。

嘉義市政府環境保護局公布春節垃圾清運日程，2月17日(農曆初一)至2月20日(農曆初四)沿街收運共4天停收，僅提供7處定時定點垃圾收運點；2月15日小年夜加班收運；2月16日除夕當天上午及下午，各清運1次，夜間定點無收運；2月21日初五當天上午及下午，各清運1次；2月23日初七起恢復正常收運。提醒春節前夕垃圾量多，垃圾車收運時間依當日實際情形為準! 呼籲市民多加利用「愛嘉義」APP或「嘉義市環保即時通」APP，可即時查詢垃圾車動態，請務必將垃圾分類、廚餘瀝乾與妥善打包，再交由垃圾車及資源回收車收運。

今年春節連假長達9天，嘉義市政府環境保護局誠摯邀請市民朋友於農曆年前共同維護居家內外環境整潔，提升「嘉」園生活品質，乾乾淨淨迎接嶄新的一年。