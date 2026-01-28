暴瘦剩28kg！韓20萬網紅「罹罕見腎癌」病逝　男友悲痛證實

▲ 有病長壽Girl抗癌近3年後病逝。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓YouTuber「有病長壽Girl」28日傳出病逝消息，得年28歲。男友在官方YouTube頻道社群公布死訊，證實女友在長期抗癌後離世，令20萬名粉絲悲痛不已。

綜合《體育朝鮮》等韓媒，她的男友在訃聞中寫道，「長壽Girl在漫長的抗病歷程後，成為天上的星星。」他表示，當初為了在不見盡頭的治療之路上找到意義而開設頻道，沒想到獲得這麼多粉絲關注。

他向所有粉絲致謝，「各位的溫暖支持成為長壽Girl強大的力量」，最後也向女友說道，「希望妳現在能夠不再痛苦，願妳安息。」

▲ 藥物過敏導致她身上長滿疹子。（圖／翻攝自YouTube）

出生於1997年的「有病長壽Girl」被診斷出罕見的「非透明細胞型腎癌」第4期，癌細胞已轉移至淋巴、骨骼、肝臟等多處器官，抗癌近3年期間透過YouTube分享85支影片，記錄化療、手術及日常生活點滴，以「癌症患者Vlog」為題，真實呈現病患的掙扎與堅持。

去年1月上傳的影片中，她透露連第3線藥物都已失效，不得不轉入安寧病房，當時體重僅剩28.8公斤，即使施打嗎啡仍飽受劇痛折磨。她在去年11月上傳的影片中提到，「疼痛太過強烈，雖然一直有使用自控式止痛裝置，但因為裝設失敗，血液和體液持續從脊椎部位滲出」，未料成為她生前最後一次更新。

消息曝光後，網友紛紛留言哀悼，「在那個世界不要再痛了」、「妳直到最後都全力以赴地活著，真的很了不起」、「妳是病友們的希望，願妳安息」。