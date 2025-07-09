超誇張酒駕！北市男7度拒測累積504萬罰鍰　禁考駕照33年

▲喝酒上路易肇事釀禍。（示意圖／ETtoday資料照）



記者陳家祥／台北報導

台北市交通事件裁決所今（9日）公布第76次公告酒（毒）駕及拒測累犯名單，計有32名；其中，酒（毒）駕累犯2次者有16名、3次以上者有8名，拒測累犯2次者5名、3次以上者3名。累犯次數最多者為林彥池，本次拒測累犯第7次罰鍰126萬元，加上前6次拒測處分，已累計高達504萬元罰鍰，禁考駕照33年。根據統計，台北市累計已公布1899人次、1774人。

裁決所指出，本次公告名單中17名案件已結案，5名申請分期繳款，餘10名未結案者全數移送強制執行，移送金額394萬元。

裁決所表示，公告名單罰鍰最高且累犯次數最多者為林彥池，本次拒測累犯第7次罰鍰126萬元，加上前6次拒測處分，已累計高達504萬元罰鍰，禁考駕照33年。林彥池於本市拒測罰鍰累計有288萬元，皆逾期未繳納已移送法務部行政執行署台北分署強制執行。

另外，6月份公告台北市酒（毒）駕及拒測累犯3次以上、設籍台北市者，計有杜駿宥、楊宏均等2名，裁決所已印製A4彩色照片海報將提供本市各鄰里辦公處及各派出所張貼公布，加強嚇阻民眾酒後駕車行為，期望透過社會制約，避免高度酒駕累犯者再犯之可能性。

裁決所特別提醒，部分民眾酒駕遇警方攔查時，以為拒絕酒測就可以逃避公共危險罪及道路交通管理處罰條例罰責。第1次拒測罰鍰即高達新台幣18萬元，累犯者依前次罰鍰金額加罰新台幣18萬元，罰鍰無上限，遲未繳納者將移送強制執行，只要名下有財產所得均可能遭到拍賣或扣繳。除了高額罰鍰外，駕照處吊銷或禁考3至5年，車輛牌照一律吊扣2年。

裁決所說，上開酒（毒）駕及拒測累犯資料公告於交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區。台北市交通事件裁決所呼籲，飲酒「不」開車出門、飲酒次日宿醉「不」駕車、席間飲酒「要」找代駕或搭乘大眾運輸，勿心存僥倖觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

