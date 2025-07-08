不放颱風假從被罵爆到封神　蔣萬安：神的是所有防災夥伴

▲台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

丹娜絲颱風週末襲台，在南部地區造成不小災情，北部則僅降下大雨，北北基桃四市首長不放颱風假，民眾心願未成灌爆首長臉書。但7日確實風雨不大，輿論一夕翻轉，反讚台北市長蔣萬安「神宣布」、還封為「蔣神」。對此，蔣萬安今（8日）受訪表示，就是依據科學的數據，他完全理解市民朋友對停班課的期待，真正神的是氣象團隊，是所有防災的夥伴。

由於月底將迎來大罷免投票，此次颱風假也被戲稱是「颱風政治學」的考試測驗，蔣萬安說，就是依據科學的數據，在7日晚間相關預測不管風勢、雨量，都沒達到停班課標準，也透過基北北桃四縣市溝通平台充分討論交換意見，所以做這樣的決定。

蔣萬安說，完全理解市民朋友對停班課的期待，但真正神的是氣象團隊、是所有防災的夥伴。蔣說，跟各局處在EOC開會時都有交換意見，在聽取專業氣象團隊預測後，做了正常上班課的決定，後續各局處相關整備工作也都有討論交換意見。

另外，此次颱風自嘉義登陸，強風豪雨造成當地不小衝擊。蔣萬安昨也主動致電嘉義市長黃敏惠，黃也說路樹倒塌以及相關災情需要各方協助，因此即刻盤點工務局公園處、新工處的量能，相關工程車機具人員陸續抵達後就會展開相關復原工作。