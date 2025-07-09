黃國昌反罷鋪路戰北市？蔣萬安撇清　曝兩人都在想3件事

記者陳家祥／台北報導

大罷免投票日接近，民眾黨主席黃國昌日前率黨籍北市議員相挺國民黨活動，引發外界揣測，是否要為轉戰北市鋪路。對此，蔣萬安今（9日）回應，他和黃國昌主席都沒有在談這件事，而是都在想怎麼樣政府做好面對美國關稅政策的因應、好好面對民生經濟問題，怎麼樣面對民進黨發動毫無正當性的大罷免。

▲台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家祥攝）



黃國昌日前率領黨籍議員一起幫國民黨站台，並盛讚5位北市在國會第一線衝鋒陷陣，代表人民發聲、監督民進黨政府，「他們唯一犯下的錯誤就是膽敢監督民進黨，之所以會被罷免，不是因為做不好，而是因為他們敢勇敢站出來向賴清德的專制獨裁說不」。

其中，黃國昌談到，517在大巨蛋舉辦世壯運，看到這個從馬英九開始規劃、柯文哲任內完工、蔣萬安任內動用的大巨蛋當中，看到了不同政黨市長一棒接一棒，可以讓市民覺得驕傲、可以讓世界看見台灣。大巨蛋所傳遞的訊息，是讓這座偉大城市的市民朋友知道，不同黨派的市長，為了市民福祉、為了下一代的未來，有太多、太多事情可以合作。

該發言引來外界揣測，黃國昌是否在為轉戰台北市鋪路？甚至有媒體引述不具名藍營人士分析，相比新北，黃國昌的形象、打綠先鋒的人設更符合台北選民口味。對此，蔣萬安今早受訪被問到此事時不願多談，僅回應「謝謝謝謝」。

黃國昌8日被問及此事時說，「對方是不是測風向在放話，老實講我無從得知，我唯一能講的是，這種毫無事實基礎的東西拿來評論，真的是浪費公共輿論的空間」。蔣今則說，他和黃國昌主席都沒有在談這件事，而是都在想怎麼樣政府做好面對美國關稅政策的因應、好好面對民生經濟問題，怎麼樣面對民進黨發動毫無正當性的大罷免。