　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌反罷鋪路戰北市？蔣萬安撇清　曝兩人都在想3件事

記者陳家祥／台北報導

大罷免投票日接近，民眾黨主席黃國昌日前率黨籍北市議員相挺國民黨活動，引發外界揣測，是否要為轉戰北市鋪路。對此，蔣萬安今（9日）回應，他和黃國昌主席都沒有在談這件事，而是都在想怎麼樣政府做好面對美國關稅政策的因應、好好面對民生經濟問題，怎麼樣面對民進黨發動毫無正當性的大罷免。

▲▼台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家祥攝）

黃國昌日前率領黨籍議員一起幫國民黨站台，並盛讚5位北市在國會第一線衝鋒陷陣，代表人民發聲、監督民進黨政府，「他們唯一犯下的錯誤就是膽敢監督民進黨，之所以會被罷免，不是因為做不好，而是因為他們敢勇敢站出來向賴清德的專制獨裁說不」。

其中，黃國昌談到，517在大巨蛋舉辦世壯運，看到這個從馬英九開始規劃、柯文哲任內完工、蔣萬安任內動用的大巨蛋當中，看到了不同政黨市長一棒接一棒，可以讓市民覺得驕傲、可以讓世界看見台灣。大巨蛋所傳遞的訊息，是讓這座偉大城市的市民朋友知道，不同黨派的市長，為了市民福祉、為了下一代的未來，有太多、太多事情可以合作。

該發言引來外界揣測，黃國昌是否在為轉戰台北市鋪路？甚至有媒體引述不具名藍營人士分析，相比新北，黃國昌的形象、打綠先鋒的人設更符合台北選民口味。對此，蔣萬安今早受訪被問到此事時不願多談，僅回應「謝謝謝謝」。

黃國昌8日被問及此事時說，「對方是不是測風向在放話，老實講我無從得知，我唯一能講的是，這種毫無事實基礎的東西拿來評論，真的是浪費公共輿論的空間」。蔣今則說，他和黃國昌主席都沒有在談這件事，而是都在想怎麼樣政府做好面對美國關稅政策的因應、好好面對民生經濟問題，怎麼樣面對民進黨發動毫無正當性的大罷免。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 2297 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日圓再下探殺紅眼！　貴婦手握500萬悲訴虧慘
快訊／台南機車墜落水溝　女騎士死亡
快訊／大雷雨炸13縣市　最長持續2小時
丹娜絲摧殘幾乎滅村！　空拍片心碎曝光
真理大學最慘！全校多處遭破壞　災損1040萬
快訊／彰化又淹！　宣洩雨水像瀑布
新北議會財產申報！　他身家近30億負債41億
全台首家！華航「全航線、艙等」Wi-Fi免費
勇消吳恩碩救違規男殉職！　姑姑心碎：眼淚止不住

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡秋明認「有點隱居」！黃國昌批搞不清狀況　再藉其口打臉賴清德

黃國昌反罷鋪路戰北市？蔣萬安撇清　曝兩人都在想3件事

認「量刑不當」最失民心　司法院長被提名人：盼重建司法信賴

柯建銘稱刑法100條伺候藍委　蔣萬安轟：狠打臉賴清德

川普對等關稅首波沒台灣　蔣萬安籲：適時公開談判進度

新北議會財產申報曝　蔣根煌負債破億、副議長身家近30億負債41億

關稅談判好消息！吳思瑤：持續爭取雙方談判　盼大家信賴政府準備

當罷團最強側翼　吳思瑤喊話「一定要贏」：大半年努力沒有悲觀權利

關稅戰如「川普版魷魚遊戲」　14國收通知拚敗部復活、台灣續闖關

快訊／江啟臣父親逝世！　曾因參選父子冷戰

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

彰化員林暴雨到處都淹水！到底誰在渡劫……

【翻船瞬間】新店廣興橋救援意外！5警消落水

【暴雨炸裂彰化】鹿港停車場成池塘　埔心民宅汽機車慘滅頂

蔡秋明認「有點隱居」！黃國昌批搞不清狀況　再藉其口打臉賴清德

黃國昌反罷鋪路戰北市？蔣萬安撇清　曝兩人都在想3件事

認「量刑不當」最失民心　司法院長被提名人：盼重建司法信賴

柯建銘稱刑法100條伺候藍委　蔣萬安轟：狠打臉賴清德

川普對等關稅首波沒台灣　蔣萬安籲：適時公開談判進度

新北議會財產申報曝　蔣根煌負債破億、副議長身家近30億負債41億

關稅談判好消息！吳思瑤：持續爭取雙方談判　盼大家信賴政府準備

當罷團最強側翼　吳思瑤喊話「一定要贏」：大半年努力沒有悲觀權利

關稅戰如「川普版魷魚遊戲」　14國收通知拚敗部復活、台灣續闖關

快訊／江啟臣父親逝世！　曾因參選父子冷戰

李珠珢首次短髮應援！「配2髮飾」萌出新高度　粉絲看暈：有夠好看

日圓換匯驚見0.19　日本鼎泰豐「比台灣便宜」！他一算價格愣了

十年怪病竟靠ChatGPT解開　醫師驚呼：怎麼沒早點想到

「他有點像徐若熙！」味全龍餵球投手盧泓捷受關注　心中有職棒夢

未禮讓撞傷騎士　駕駛棄車落跑辯「一時心慌」下場曝光

搜救犬「小鋼砲」意外墜樓離世！花蓮強震立功　領犬員受處分

曾救出9條人命　英雄嗅探犬誤食「塞滿釘子香腸」遭報復死亡

周五前低壓帶不走　今明西部雷雨最劇烈

台中5口命案原排定明火化「緊急喊卡」　等候遺體退冰法醫抽血

日圓「0.2014」殺紅眼　貴婦手握500萬日圓悲訴虧慘

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

政治熱門新聞

快訊／江啟臣父親逝世！　曾因參選父子冷戰

台美關稅喬不好？　傳2因素卡關

新北議會財產申報曝　蔣根煌負債破億、副議長身家近30億負債41億

即／國慶晚會重返台中！盧秀燕公布地點

屏東光電浮台漂海邊！　柳采葳爆：綠營前官員雙雙任獨董當門神

關稅戰如「川普版魷魚遊戲」　14國收通知拚敗部復活、台灣續闖關

「最長」漢光實兵登場　演練灰帶應處、海馬士加入

丹娜絲襲屏東！周春米「北歐線上勘災」遭轟

黃敏惠勘災重摔　報平安：還好屁股有肉

曝大法官被提名人問卷已交　黃國昌批：有人交差了事

關稅談判好消息！吳思瑤：持續爭取雙方談判

勇消救援遇水庫放水釀死亡意外？　翡翠水庫管理局發聲澄清

中國片面啟用W121航線　涉外官員曝反制作為

屏縣府曝周春米：越洋下令「海上浮台48小時移除」

更多熱門

相關新聞

黃國昌批蔡秋明搞不清狀況　再藉其口打臉賴清德

黃國昌批蔡秋明搞不清狀況　再藉其口打臉賴清德

總統賴清德日前在第3場「團結十講」上表示，自己當立委12年，沒看過立法院通過一個法律被判違憲，但大法官兼司法院長被提名人蔡秋明今（9日）在立法院答詢民眾黨立委黃國昌時，指出《立院職權行使法》第15條之2在字面上沒有違憲，讓黃直言，這條文是在2008年賴當立委時修的，結果被憲法法庭宣告違憲，卻臉皮很厚指責現在全體國會議員。另外，對於蔡秋明也說立委修法提高老農津貼並無違憲，黃說，那就很奇怪，因為蔡在回覆的問卷上附和行政院長卓榮泰說法。

柯建銘稱刑法100條伺候藍委　蔣萬安轟：狠打臉賴清德

柯建銘稱刑法100條伺候藍委　蔣萬安轟：狠打臉賴清德

川普對等關稅首波沒台灣　蔣萬安籲：適時公開談判進度

川普對等關稅首波沒台灣　蔣萬安籲：適時公開談判進度

台灣未列川普首批關稅　黃國昌批黑箱談判：無從評論

台灣未列川普首批關稅　黃國昌批黑箱談判：無從評論

曝大法官被提名人問卷已交　黃國昌批：有人交差了事

曝大法官被提名人問卷已交　黃國昌批：有人交差了事

關鍵字：

蔣萬安台北市黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！

單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

快訊／上班快改道！　國3事故全線封閉

勇消吳恩碩救人溺水亡　醫師：打35強心針仍宣告不治

快訊／強對流！　大雷雨襲2縣市

快訊／線狀對流來了　13縣市豪大雨特報

殉職勇消吳恩碩「留下年幼兒女」 曾喊：願消防員出入平安

快訊／陸將8家台灣實體列入出口管制　漢翔、中科院入列

快訊／又襲彰化！　大雷雨轟2縣市

即／川普：明早公布至少7國貿易名單

快訊／4縣市22地淹水警戒　彰化10鄉鎮列一級最嚴重

想當郭台銘兄弟綜合體！　郭家二代25歲上位

台南市12區明天「停止上班上課」！

快訊／大雷雨南移！　轟4縣市

更多

最夯影音

更多

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面