　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘稱刑法100條伺候藍委　蔣萬安轟：狠打臉賴清德

記者陳家祥／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，大罷免之後，還有《刑法》100條會伺候藍委，引發議論。對此，台北市長蔣萬安今（9日）批評，柯建銘狠狠打臉過去一直主張廢除《刑法》100條的民進黨，也狠狠打臉了賴清德，「台灣民主要往前走還是後退？相信賴清德非常熟悉這句話」。

▲▼台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家祥攝）

另外，川普日前公布首波對等關稅14國名單，當中未包含台灣，若關稅談判不如預期，執政黨停止奧援大罷免專心應對？蔣萬安說，他一直強調，民進黨不要只搞政治不做正事，除了現在發動罷免，其實民眾真正關心的是關稅可能帶來的衝擊，包括物價不斷上漲、包括怎麼樣能穩定供電。

針對日本學者小笠原欣幸分析大罷免民進黨要罷掉10席，才有機會得到國會過半？蔣萬安說，為了罷免而罷免其實傷害台灣民主，也希望在這段期間政府應該好好面對民眾關心的民生經濟，包括相關能源政策、美國即將課予的關稅等，還是希望回歸到民生經濟議題，我們也會做好各項準備，希望讓優秀立委留在立法院。

至於政大最新民調顯示，民進黨的政黨偏好連續7年居冠，蔣萬安說，民眾希望的是政府好好辦正事不要搞政治，尤其美方陸續再公布其他國家課予的新關稅，民眾想要了解國家到底做了什麼努力、目前談判進度如何以及接下來可能新關稅造成的衝擊跟影響，除了對出口導向產業接連可能影響到的勞工薪資物價以及目前看到的匯率，民眾關心擔心的是這部分，還是希望政府好好處理民生經濟問題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 2297 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日圓再下探殺紅眼！　貴婦手握500萬悲訴虧慘
快訊／台南機車墜落水溝　女騎士死亡
快訊／大雷雨炸13縣市　最長持續2小時
丹娜絲摧殘幾乎滅村！　空拍片心碎曝光
真理大學最慘！全校多處遭破壞　災損1040萬
快訊／彰化又淹！　宣洩雨水像瀑布
新北議會財產申報！　他身家近30億負債41億
全台首家！華航「全航線、艙等」Wi-Fi免費
勇消吳恩碩救違規男殉職！　姑姑心碎：眼淚止不住

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡秋明認「有點隱居」！黃國昌批搞不清狀況　再藉其口打臉賴清德

黃國昌反罷鋪路戰北市？蔣萬安撇清　曝兩人都在想3件事

認「量刑不當」最失民心　司法院長被提名人：盼重建司法信賴

柯建銘稱刑法100條伺候藍委　蔣萬安轟：狠打臉賴清德

川普對等關稅首波沒台灣　蔣萬安籲：適時公開談判進度

新北議會財產申報曝　蔣根煌負債破億、副議長身家近30億負債41億

關稅談判好消息！吳思瑤：持續爭取雙方談判　盼大家信賴政府準備

當罷團最強側翼　吳思瑤喊話「一定要贏」：大半年努力沒有悲觀權利

關稅戰如「川普版魷魚遊戲」　14國收通知拚敗部復活、台灣續闖關

快訊／江啟臣父親逝世！　曾因參選父子冷戰

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

彰化員林暴雨到處都淹水！到底誰在渡劫……

【翻船瞬間】新店廣興橋救援意外！5警消落水

【暴雨炸裂彰化】鹿港停車場成池塘　埔心民宅汽機車慘滅頂

蔡秋明認「有點隱居」！黃國昌批搞不清狀況　再藉其口打臉賴清德

黃國昌反罷鋪路戰北市？蔣萬安撇清　曝兩人都在想3件事

認「量刑不當」最失民心　司法院長被提名人：盼重建司法信賴

柯建銘稱刑法100條伺候藍委　蔣萬安轟：狠打臉賴清德

川普對等關稅首波沒台灣　蔣萬安籲：適時公開談判進度

新北議會財產申報曝　蔣根煌負債破億、副議長身家近30億負債41億

關稅談判好消息！吳思瑤：持續爭取雙方談判　盼大家信賴政府準備

當罷團最強側翼　吳思瑤喊話「一定要贏」：大半年努力沒有悲觀權利

關稅戰如「川普版魷魚遊戲」　14國收通知拚敗部復活、台灣續闖關

快訊／江啟臣父親逝世！　曾因參選父子冷戰

李珠珢首次短髮應援！「配2髮飾」萌出新高度　粉絲看暈：有夠好看

日圓換匯驚見0.19　日本鼎泰豐「比台灣便宜」！他一算價格愣了

十年怪病竟靠ChatGPT解開　醫師驚呼：怎麼沒早點想到

「他有點像徐若熙！」味全龍餵球投手盧泓捷受關注　心中有職棒夢

未禮讓撞傷騎士　駕駛棄車落跑辯「一時心慌」下場曝光

搜救犬「小鋼砲」意外墜樓離世！花蓮強震立功　領犬員受處分

曾救出9條人命　英雄嗅探犬誤食「塞滿釘子香腸」遭報復死亡

周五前低壓帶不走　今明西部雷雨最劇烈

台中5口命案原排定明火化「緊急喊卡」　等候遺體退冰法醫抽血

日圓「0.2014」殺紅眼　貴婦手握500萬日圓悲訴虧慘

【眼神死透】豪雨轟鹿港！紅貴賓無奈搭「塑膠箱」水上漂

政治熱門新聞

快訊／江啟臣父親逝世！　曾因參選父子冷戰

台美關稅喬不好？　傳2因素卡關

即／國慶晚會重返台中！盧秀燕公布地點

新北議會財產申報曝　蔣根煌負債破億、副議長身家近30億負債41億

屏東光電浮台漂海邊！　柳采葳爆：綠營前官員雙雙任獨董當門神

關稅戰如「川普版魷魚遊戲」　14國收通知拚敗部復活、台灣續闖關

「最長」漢光實兵登場　演練灰帶應處、海馬士加入

丹娜絲襲屏東！周春米「北歐線上勘災」遭轟

黃敏惠勘災重摔　報平安：還好屁股有肉

曝大法官被提名人問卷已交　黃國昌批：有人交差了事

勇消救援遇水庫放水釀死亡意外？　翡翠水庫管理局發聲澄清

關稅談判好消息！吳思瑤：持續爭取雙方談判

中國片面啟用W121航線　涉外官員曝反制作為

屏縣府曝周春米：越洋下令「海上浮台48小時移除」

更多熱門

相關新聞

黃國昌反罷鋪路戰北市？蔣萬安撇清　曝兩人都在想3件事

黃國昌反罷鋪路戰北市？蔣萬安撇清　曝兩人都在想3件事

大罷免投票日接近，民眾黨主席黃國昌日前率黨籍北市議員相挺國民黨活動，引發外界揣測，是否要為轉戰北市鋪路。對此，蔣萬安今（9日）回應，他和黃國昌主席都沒有在談這件事，而是都在想怎麼樣政府做好面對美國關稅政策的因應、好好面對民生經濟問題，怎麼樣面對民進黨發動毫無正當性的大罷免。

川普對等關稅首波沒台灣　蔣萬安籲：適時公開談判進度

川普對等關稅首波沒台灣　蔣萬安籲：適時公開談判進度

緩解內科交通、上國1免繞行　蔣萬安宣布堤頂大道北上新匝道通車

緩解內科交通、上國1免繞行　蔣萬安宣布堤頂大道北上新匝道通車

黃國昌鋪陳戰台北市？　蔣萬安4字回應

黃國昌鋪陳戰台北市？　蔣萬安4字回應

不放颱風假從被罵爆到封神　蔣萬安：神的是所有防災夥伴

不放颱風假從被罵爆到封神　蔣萬安：神的是所有防災夥伴

關鍵字：

蔣萬安台北市柯建銘

讀者迴響

熱門新聞

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！

單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

快訊／上班快改道！　國3事故全線封閉

勇消吳恩碩救人溺水亡　醫師：打35強心針仍宣告不治

快訊／強對流！　大雷雨襲2縣市

快訊／線狀對流來了　13縣市豪大雨特報

殉職勇消吳恩碩「留下年幼兒女」 曾喊：願消防員出入平安

快訊／陸將8家台灣實體列入出口管制　漢翔、中科院入列

快訊／又襲彰化！　大雷雨轟2縣市

即／川普：明早公布至少7國貿易名單

快訊／4縣市22地淹水警戒　彰化10鄉鎮列一級最嚴重

想當郭台銘兄弟綜合體！　郭家二代25歲上位

台南市12區明天「停止上班上課」！

快訊／大雷雨南移！　轟4縣市

更多

最夯影音

更多

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面