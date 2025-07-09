柯建銘稱刑法100條伺候藍委　蔣萬安轟：狠打臉賴清德

記者陳家祥／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，大罷免之後，還有《刑法》100條會伺候藍委，引發議論。對此，台北市長蔣萬安今（9日）批評，柯建銘狠狠打臉過去一直主張廢除《刑法》100條的民進黨，也狠狠打臉了賴清德，「台灣民主要往前走還是後退？相信賴清德非常熟悉這句話」。

▲台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家祥攝）



另外，川普日前公布首波對等關稅14國名單，當中未包含台灣，若關稅談判不如預期，執政黨停止奧援大罷免專心應對？蔣萬安說，他一直強調，民進黨不要只搞政治不做正事，除了現在發動罷免，其實民眾真正關心的是關稅可能帶來的衝擊，包括物價不斷上漲、包括怎麼樣能穩定供電。

針對日本學者小笠原欣幸分析大罷免民進黨要罷掉10席，才有機會得到國會過半？蔣萬安說，為了罷免而罷免其實傷害台灣民主，也希望在這段期間政府應該好好面對民眾關心的民生經濟，包括相關能源政策、美國即將課予的關稅等，還是希望回歸到民生經濟議題，我們也會做好各項準備，希望讓優秀立委留在立法院。

至於政大最新民調顯示，民進黨的政黨偏好連續7年居冠，蔣萬安說，民眾希望的是政府好好辦正事不要搞政治，尤其美方陸續再公布其他國家課予的新關稅，民眾想要了解國家到底做了什麼努力、目前談判進度如何以及接下來可能新關稅造成的衝擊跟影響，除了對出口導向產業接連可能影響到的勞工薪資物價以及目前看到的匯率，民眾關心擔心的是這部分，還是希望政府好好處理民生經濟問題。