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川普對等關稅首波沒台灣　蔣萬安籲：適時公開談判進度

記者陳家祥／台北報導

美國總統川普近期先宣布第一波對等關稅名單，共14國，但未包含台灣，引發外界擔憂是否談判觸礁。對此，台北市長蔣萬安（9日）喊話，中央政府應適時告訴民眾、公開談判過程，以及政府爭取合理關稅所做的哪些努力，「當然希望能談到對台灣最有利的條件，但是也希望能適時完整公開透明，讓民眾清楚整個談判進度」。

▲▼美國總統川普向各國實施對等關稅政策，背後戰術曝光。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

蔣萬安說，市府團隊都一直非常關注美國關稅的動向，也持續定期召開跨局處因應關稅會議掌握情勢進行盤點。他也呼籲中央政府，第一，要適時告訴民眾、公開談判過程，包括一開始提出的協議內容、美方代表的層級、最後達成協議的法律形式。

另外，在美方提出8月1日緩衝期以前，政府爭取合理關稅所做的哪些努力，還有新關稅可能帶來對於台灣以出口導向為主的相關產業以及包括農業，政府應該採取的相關包括補助、紓困的措施。

蔣萬安強調，當然希望中央政府能談到對台灣最有利的條件，但是也希望能適時完整公開透明，讓民眾清楚整個談判進度。

而蔣萬安也說，台北市政府這段期間，包括財政局、產業局，持續協助可能遭受影響的企業，也接獲到相關融資協助的申請，包括申請要延期或分期繳納地方稅的企業跟單位，「我們會持續關注整個動向，適時給與各方協助」。

至於中央政府要談到多少數字才合理？蔣萬安說，美方第一波公布的14個國家關稅名單裡面沒有包括台灣，鄰近的日本、韓國大概25%，另外也看到對銅、藥品課予高關稅，這些對於台灣以出口導向的相關企業會造成影響，所以希望中央政府能談到對台灣最有利的條件。

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