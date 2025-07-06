24立委罷免案7/26投票　侯友宜坦言：新北還少2000名選務人員

▲新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

24位國民黨立委罷免案已成案，7月26日投開票進入倒數，新北市長侯友宜今（6日）坦言，選務工作擴及16個行政區域，因為時間準備非常短暫，尤其剛好又碰上暑假期間，所以選務工作在人力的調整上確實碰到很多的困難。投票所已經處理好了，但是選務人員目前大概還少2000個人員，會再做好整個的行政資源做好調配，讓選務工作能夠順利。

新北市選委會副總幹事黃堯章指出，新北市目前的罷免區域，需要投票所1147處，工作人員1萬2000多人，目前投開票所差不多已經底定，人員部分還差2000多人持續招募中，規定是要在7月15日前完成。至於8月23日公投部分，需要2683投開票所，工作人員要2萬8000多人，目前已完成9成人員招募，依規定要在7月30日前完成。

黃堯章指出，選務人員依規定主任管理員、主任監察員必須是要現任的公教人員，管理人員要有三分之一現任公教人員，另外三分之二可以由社會人士參加。黃堯章說，目前公教人員與社會人士都還有缺額，離招募截止日還有一段時間，2000名缺額應能如期順利招募完成。

至於投開票所常用到的學校部分，不少學校正在進行工程，黃堯章說，教室可以挪用與調整，目前場地應該沒有問題。