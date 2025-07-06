藍反罷免造勢人超少！趙少康認天氣太熱　舉「1推論」稱非壞事

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免投票日逐漸接近，國民黨昨日下午在台北市府前廣場，為台北市5位立委進行反罷免宣傳，不過疑因天氣太熱，活動開始後半小時，板凳都沒坐滿，場面相當冷清。中廣前董事長趙少康今（6日）陪國民黨立委賴士葆掃街時受訪解釋，天氣太熱成為一大主因，但也並非壞事，選舉最怕鬆懈，這樣反而給黨內一個警示。

趙少康說，最擔心是大家沒有危機意識，恐導致罷免成功，且目前政治情勢下，罷免造勢動員也成為頭痛難題，不能不動員但真的動員又怕太過頭，不辦活動可能又會被外界認為「高層無用」。

趙少康指出，昨天天氣確實比較熱，氣溫達到33、34度，體感溫度可能達到40度，加上市府廣場又沒有什麼遮蔽物，導致到場人數有受到影響，不過這也並非壞事，反而給國民黨一個警示讓黨內更加緊張，選舉最怕的就是鬆懈，「緊張比不緊張、放心都來的好。」

至於立法院長韓國瑜與民眾黨主席、立委黃國昌昨出席同場活動，韓稱讚黃是「人中呂布，馬中赤兔」，卻意外遭解讀成暗諷黃是「三姓家奴」引發熱議。趙少康表示，民眾黨雖然沒有面臨被罷免危機，但黃國昌這次仍南北奔波協助國民黨宣傳反罷免，昨也出席藍營大造勢，7月12日戰鬥藍要在台中舉辦造勢活動，黃也會出席，直言「蠻夠意思的。」尤其國會現階段要藍白加起來才是脆弱多數，彼此間一定要團結，不能被分化。