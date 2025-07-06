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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／賴清德縫合國家撕裂傷口迫在眉睫　第五縱隊作用隱隱發酵

▲▼總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

文／記者陶本和

中共解放軍有一支部隊，沒有飛機大砲，他們任務是輿論戰、心理戰、法律戰，我們常聽到的「認知作戰」，就是他們的專長，這支真實存在的部隊正是位於福州的「311基地」。他們的任務目標很明顯，就是在解放軍正式攻台前，先從台灣內部瓦解民心與軍心。

前陣子，台劇「零日攻擊Zero day」前導片播出後，引起國民黨等在野人士的質疑，認為是在暗指在野黨就是第五縱隊；接著，港媒指控民進黨立委沈伯洋的父親與大陸做生意後，國民黨也直接質疑沈家是第五縱隊高風險群。

但是，到底什麼是「第五縱隊」？這個名詞的出現，是在1936年，西班牙內戰時，叛軍法西斯將領佛朗哥（Francisco Franco Bahamonde）旗下派遣4個縱隊進攻首都馬德里。當時，佛朗哥對外表示，他們已經有4個縱隊包圍了馬德里，而第5縱隊已經潛伏在馬德里城內。

這時候，馬德里城內開始互相猜忌，互相質疑對方就是第五縱隊，西班牙共和政府甚至認為，監獄裡的上千名政治犯就是第五縱隊，連夜將他們處決。在佛朗哥的部隊還沒真正開始攻城時，馬德里內部已經亂成了一團。

筆者認為，第五縱隊嚴格說起來，不一定指的是「某人」、「某個群體」或是「某個政黨」。在台灣來說，第五縱隊不一定是來自中共的共諜或內應，而是一種「社會氛圍」、一種「效應的發酵」。不覺得現在的台灣社會，互相猜疑是共諜、互貼標籤，已經有這類的氛圍了嗎？

進一步言，在野黨與其支持者攻擊執政黨，在民主社會是再正常不過的事了，而執政黨的支持者，貼在野黨親中標籤，也算是合理的反射動作，但是搞不好，兩邊都不是第五縱隊，而是中共從中做哏，刻意製造出朝野互相猜疑是第五縱隊的氛圍，就像1936年的馬德里。

中共目的很明顯，就是要讓台灣朝野殺紅眼，對立不斷激化，在任何議題上，永遠都沒有辦法達成共識。這正如過去一年來的台灣，在立法院裡一事無成。

▼國民黨議員凌濤召開名為「重磅揭露沈伯洋父中國經商資料，第五縱隊就在自家戶口名簿裡？」的記者會。（資料照／記者鄭佩玟攝）

▲▼國民黨議員凌濤召開「重磅揭露沈伯洋父中國經商資料，第五縱隊就在自家戶口名簿裡？」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

或許，有部分人會說，台灣自民主化以來，藍綠惡鬥已是政治日常，在前總統陳水扁執政時期，一樣是朝小野大，台灣一路吵吵鬧鬧，還不是走到今天，台灣也沒有被中共併吞啊。

事實上，這類無關緊要的心態，也是中共希望看到的。回顧1940年，二次世界大戰初期，德軍突破知名的「馬奇諾防線」（Maginot Line）進入法國，短短39天巴黎全境就陷落。

在被攻陷前的法國，除了政經情勢之外，在思想文化層面，民主與法西斯主義等意識形態，在社會內部激烈議論，左派與右派陷入惡鬥；而在法國的媒體上，不論是報紙或雜誌，不乏親俄、親德的媒體，就各種政治立場進行爭論，甚至有所謂的「認知操作」。

在認知操作的議題上，包括德國大力宣揚「閃電戰」（Lightning War）的戰果，法國媒體與社會中，出現大量「德軍很強大，法國抵擋不住」的論述，還有「英國不會幫忙」、「法國會被放棄」的敘事。

這些敘事內容，在法國的媒體、地方組織大量傳散，這讓法國社會開始出現「和平主義」的主張，政府內也有很多人主張「跟德國好好談和平」。因此，當德軍開始進攻時，法國從軍心到民心都已非常低落，連組織起像樣的防禦攻勢都難了。

上述法國二戰的社會氛圍與認知敘事，不知道有沒有覺得似曾相似？對照現在的台灣內部，統獨意識形態互相爭鬥，朝野互相猜疑，媒體、KOL與社會各種評論，傳散美國不會幫忙、美國會拋棄台灣的「棄台論」；還有解放軍非常強大，3天可拿下台灣，首戰即終戰、台灣軍隊不堪一擊的「疑軍論」；當然，台灣社會也就出現和平主義者，主張跟大陸談和，簽訂和平協議。

▼總統賴清德出席團結台灣十講第一講。（圖／記者李毓康攝）

▲ 總統賴清德出席團結台灣十講第一講。（圖／記者李毓康攝）

看到這裡，有沒有發現一件事，好像中共在台灣內部的輿論戰、心理戰操作，已經非常成功了，而且第五縱隊的作用與氛圍，也隱隱在台灣政壇發酵。

事實上，總統賴清德近期發表「團結國家十講」，說不是為了「大罷免」內行人都知是騙人的，但也不可否認的是，中共下半年進入統戰操作的高峰期，且以「3個80年」對日抗戰勝利80周年、聯合國成立80周年、台灣光復80周年為敘事主軸，這絕對是賴清德身為國家領導人要因應的當務之急。

姑且不論賴清德前幾場演講的瑕疵與技術性問題，乃至於後來在社會上的反應，至少他的初衷是「團結」；而回顧他過去一年來的手法，正是當年中共在大陸打敗國民黨的方式。

中共當年打敗蔣介石，可歸納成「劃分敵我」、「擱置歧見」。首先，「劃分敵我」的部分，就是把可以打擊蔣介石的群體都納為戰友，大家一起面對共同敵人蔣介石。而賴清德在過去一年中，兩岸論述從模糊走向清晰，在宣布「賴17條」後，直接定義中共為「境外敵對勢力」；近來，他在演說中也點出「中華民國派反共，台灣派護台，不反共的不是真正的中華民國派，不護台的不是真的台灣派」。

至於「擱置歧見」的部分。中共當年面對蔣介石，暫時放下意識形態、民族問題、宗教主張、階級與土地議題的歧見；而賴清德，這位昔日的「台獨務實工作者」、「台獨金孫」，現在把「中華民國」掛在嘴邊，甚至在台派的造勢場合中，「中華民國國旗」與「台獨旗幟」同框，這在多年民進黨史上是前所未見的，這無疑也是擱置內部歧見，讓中華民國派、台灣派共同意識到危機，大家一致對外，共同守護這塊土地與民主體制。

總體來看，中共對台認知操作的意圖，他們是要在台灣社會擴大「台灣沒救了」、「美國人不可靠」、「痛恨民進黨」、「藍白親共」的潛台詞，讓台灣人互貼標籤、互相撕裂傷痕。

因此，賴清德身為國家領導人，「團結國家」的反制作為是他必要的責任，而且縫合傷口的工作非常急切，但「團結十講」的效果到底如何，後續六講怎麼發揮，這還仰賴他自己跟團隊的政治智慧，當然也還有廣大台灣人民的集體認知與危機意識。

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