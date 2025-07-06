王義川再現「川流不息」　領軍破千輛機車掃桃園催罷免同意票

▲「同意罷免大車隊」桃園首發登場，民進黨立委王義川領軍車掃，呼籲726投下罷免同意票。（圖／王義川辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

距離726首波大罷免投票邁入倒數，民進黨立委王義川發起「同意罷免大車隊 守護台灣不後退」車隊掃街行動，由王義川親自領軍，5日下午率先在桃園平鎮三崇宮熱血登場，並偕同桃園市議員劉仁照、彭俊豪、黃崇真、魏筠、許家睿、余信憲、陳睿生及公民團體代表、罷免志工等，超過一千輛機車參與，沿途走訪平鎮、中壢、八德、桃園、龜山等地，強力催出罷免同意票，展現守護台灣民主、清除不適任立委的行動決心。

車掃行動自平鎮三崇宮出發，機車車隊綿延超過一公里，騎士們配戴印有「同意」貼紙的安全帽、插上同意罷免旗幟，沿途與民眾互動揮手、搖旗加油，街頭聲勢熱烈。

王義川表示，這次特別規劃車隊路線，從平鎮區呂玉玲的選區出發，依序經過中壢區魯明哲、八德區邱若華，再到桃園區萬美玲、最後抵達龜山區牛煦庭選區，讓罷免聲浪傳遍每個藍營立委選區。他也預告，未來預計在楊梅區再辦一場車掃行動，持續擴大基層動員。

王義川感謝民眾熱情相挺，原先預估200台車隊，結果現場廟埕擠滿機車，規模遠超預期，沿途各議員設有加油站，車隊將陸續擴編加入，展現桃園民眾堅定罷免意志。這場車隊行動，與花蓮、台東曹興誠發起的護國大遶境活動，東西雙線、南北分進合擊，相互輝映，要共同催出關鍵同意票，讓罷免行動「大罷免大同意、大罷免大成功」。

王義川強調，這次的罷免活動，桃園要正向、積極、陽光，所以桃園人接下來三個禮拜，大家見面打招呼都說「同意」。懇請鄉親在7月26日踴躍出門投下同意票，用行動罷免不適任立委。

此外，針對媒體提問民眾黨團總召黃國昌批民進黨一天到晚沒有證據就指控別人是「中共同路人」一事，王義川也當場回應指出，民眾黨在立法院配合國民黨、聽從傅崐萁指揮，阻擋所有國安法案進入立法院一讀，民眾黨在程序委員會的委員也全數聯手擋案，「如果黃國昌說那不是中共同路人，那就是中共自己人。」

▼「同意罷免大車隊」桃園首發登場，民進黨立委王義川領軍車掃。（圖／王義川辦公室提供）