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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

攤商狂送炸雞、鳳梨　民眾見蔣萬安、王鴻薇大喊「我要一萬元」

▲蔣萬安陪王鴻薇掃濱江市場。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲蔣萬安陪王鴻薇掃濱江市場，攤商送上炸雞要求合照。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

距離726罷免投票日，剩下不到一個月，台北市長蔣萬安今（6日）回防本命區，陪藍委王鴻薇掃濱江市場，蔣萬安再次展現在婆媽間的超高人氣，許多民眾阿姨表態支持反罷免，攤商更送上擁抱，還送炸雞、鳳梨合照，還有老婦人攔路陳情要市長幫忙主持公道。據記者觀察，攤商及民眾最多的訴求為普發現金一萬元，看見蔣萬安及王鴻薇，皆高聲表達訴求。

蔣萬安今日一早先是主持防颱應變會議、視察建國抽水站運作後，接著馬不停蹄到濱江市場陪王鴻薇掃市場。由於濱江市場是蔣萬安過去當立委時的本命區，許多攤商在地採買婆婆媽媽看到蔣萬安，都相當熱情，還直呼「好久不見」像是老朋友一樣合照擁抱，表達支持反罷免。

▲蔣萬安陪王鴻薇掃濱江市場。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲蔣萬安陪王鴻薇掃濱江市場。（圖／記者鄭佩玟攝）

王鴻薇受訪時強調，這個選區已經被民進黨鎖定是重點罷免區域，罷免反罷非常激烈，現民進黨已大軍壓境熱戰，她舉過去兩周民進黨不分區立委，還有台南立委都成群結隊到這選區宣傳罷免；還有上周也有高雄立委來宣傳罷免王鴻薇， 她已被民進黨鎖定，國民黨絕對不能掉以輕心，但她也不是只有一個人力量，會有很多人到她選區，幫她加油打氣。

儘管王鴻薇受訪時，有一些支持罷免民眾路過時大喊「大罷免大成功」，不過也有許多民眾看到王鴻薇就舉出大拇指比「讚」，高喊自己一定會支持反罷免。王鴻薇說，現在罷免反罷免已經愈來愈熱戰，對國民黨來講就是街頭巷戰，一步一腳印爭取支持者支持，千言萬語一句話「就是726大家一定要出來投票」，才能反罷免成功，投下不同意罷免。

蔣萬安今天陪王鴻薇掃市場，氣氛熱烈，有攤商一看到蔣萬安馬上大喊「我要一萬元！」，更有攤商主動送上炸雞、鳳梨要求合照。

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