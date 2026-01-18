　
地方 地方焦點

太魯閣啓動低碳旅遊！電動自行車免費遊　有範圍限制可線上預約

▲▼太管處推出「低碳電動輔助自行車免費試騎乘活動」。（圖／太管處提供，下同）

▲太管處推出「低碳電動輔助自行車免費試騎乘活動」。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推動永續生態旅遊，並回應國人對旅遊體驗日益多元的期待，太魯閣國家公園管理處推出「太魯閣低碳電動輔助自行車推廣騎乘活動試行計畫」，以「低碳、友善、環保、在地共好」為核心理念，導入電動輔助自行車（eBike）免費騎乘體驗，邀請民眾以輕鬆、省力的方式，深入探索太魯閣周邊山海聚落的自然景觀與人文風貌。

▲▼太管處推出「低碳電動輔助自行車免費試騎乘活動」。（圖／太管處提供，下同）

太管處指出、試行期間自今年1月14日起至2月28日止，每日09：00-14:00開放騎乘車輛借用，借用限時3小時。平常日每日提供15輛，休假日提供30輛供民眾免費試乘。

考量園區0403 震災復建未全面開放遊憩活動之現況，太管處積極整合園區周邊聚落資源，規劃串聯太魯閣臺地、富世、崇德、新城、秀林及三棧等地區人文與景點資源，發展多元套裝遊程。透過電動輔助自行車低噪音、低污染及友善體能的特性，讓不同年齡層的遊客皆能輕鬆參與，體驗部落慢遊蘊藏的深度與感動。

▲▼太管處推出「低碳電動輔助自行車免費試騎乘活動」。（圖／太管處提供，下同）

在騎乘活動範圍與動線規劃上，太管處以安全、可管控及低風險為優先原則，並以太魯閣臺地作為電輔車借用基地。騎乘範圍東側不逾新城海堤，西側不進入砂卡礑隧道或閣口牌坊中橫公路，南側不逾三棧溪懷恩橋北端，北側不越過崇德遊憩區，遊客在安全的路段上感受舒適的騎乘遊蹤。

▲▼太管處推出「低碳電動輔助自行車免費試騎乘活動」。（圖／太管處提供，下同）

動線規劃方面，優先採用既有慢行自行車友善路線，儘量避開高速重車路段（如台九線）及坍方敏感區，並規劃太魯閣大橋行駛路緣人行道，以提升騎乘安全。試行期間之騎乘路段與時段，將視實際狀況，配合主管機關、縣府及警方交通裁量進行即時調整；另中橫沿線（閣口至天祥）、惡劣天候期間及重大交通管制，或落石、坍方等高風險路段，將皆列為禁止騎乘範圍。

▲▼太管處推出「低碳電動輔助自行車免費試騎乘活動」。（圖／太管處提供，下同）

太管處建議本國人提前線上預約，或現場可預約2日後之行程（名額有限）。事先預約者可優先體驗試乘，並已納入旅行平安險保障騎乘安全與權益。

▲▼太管處推出「低碳電動輔助自行車免費試騎乘活動」。（圖／太管處提供，下同）

▲以太魯閣臺地作為電輔車借用基地。

未預約欲現場借乘遊客可以電話向承辦單位（東台灣深度玩家自由行，蔡小姐，0910-775-324）詢問當日車輛預約狀況，主辦單位將靈活調配車輛，數量有限欲借從速。

現場報名者僅提供場地公共意外責任險保障，並須於騎乘前簽署切結書。外國人以現場報名為主，並限當日騎乘。歡迎民眾提前上網預約，預約網址：https://forms.gle/LxcRTc5qHQ6vnh818

▲▼太管處推出「低碳電動輔助自行車免費試騎乘活動」。（圖／太管處提供，下同）

▲騎乘範圍路線圖。

借乘地點：太魯閣國家公園管理處大客車停車場（電輔車借用點）
活動期間：1/14－2/28
每日出借時段：09:00－14:00（期間內皆可預約）
主辦單位：內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處(遊憩服務科)，陳小姐03-8621100轉601
承辦單位(聯絡窗口)：東台灣深度玩家自由行，聯絡電話：蔡小姐，0910-775-324

