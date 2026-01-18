川普版聯合國？「和平委員會」天價入會費曝　砸3百億換永久席次

▲ 川普宣布成立和平委員會。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府向各國開出天價入會費，若想在他新成立的「和平委員會」（Board of Peace）取得永久席次，至少得繳納10億美元（約新台幣316億）。根據《彭博》取得的委員會章程草案，川普本人將擔任首任主席，握有決定成員國的絕對權力。

砸10億美元可豁免任期限制

報導指出，這份草案明文規定，各成員國任期最長3年，能否續任完全由主席決定。但草案也開了後門，只要在章程生效第一年內，以現金方式向和平委員會貢獻逾10億美元，便能豁免3年任期限制，取得長期會籍。

外界批評聲浪指出，川普此舉形同打造聯合國（UN）競爭對手或替代組織，而他長期以來對聯合國多有批評。根據章程，和平委員會被定義為「致力於在受衝突影響或威脅的地區促進穩定、恢復可靠和合法治理並確保持久和平的國際組織。」

川普掌握剔除成員國權力

決策機制方面，委員會將採多數決，每個出席成員國擁有一票，但所有決議都須經主席核准。川普也有權單方面剔除成員國，除非2/3成員國投票否決。章程還賦予川普核准組織官方印章的權力。

執行小組成員曝光 反對國家研擬抵制

白宮16日宣布成立委員會執行小組，成員包括國務卿魯比歐、中東特使魏科夫、川普女婿庫許納及前英國首相布萊爾（Tony Blair）。多名知情人士透露，已有數個歐洲國家受邀加入，但多數潛在成員國難以接受草案中明定由川普直接掌控資金的條款，還有部分國家正集體研擬抵制方案。