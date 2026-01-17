川普硬吞格陵蘭「恐燒22兆元」！丹麥多地居民將上街示威

▲川普覬覦格陵蘭，美媒披露若要購買，恐需支付7,000億美元。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

美國總統川普再度拋出「取得格陵蘭」構想，引發國際高度關注。美媒披露，白宮已進入實質評估階段，估算若要購買這座丹麥半自治領土，美國恐須支付高達7,000億美元（約新台幣22兆元），相當於美國國防部半年以上預算。川普強硬表態「勢在必得」，不僅令格陵蘭與丹麥政府高度警戒，也在歐洲盟國與美國國會內部掀起反彈。

收購成本驚人 列為國安優先

美國《NBC》新聞網獨家報導，國務卿盧比歐已受命邀集學者與前美國官員進行估價，收購金額介於5,000億至7,000億美元之間。相關人士指出，此舉被列為川普的「高度優先事項」，目的是將格陵蘭納入北極戰略布局，作為因應俄羅斯與中國勢力的緩衝區。

丹麥與格陵蘭明確拒售

面對美方動作，丹麥與格陵蘭政府多次重申「不出售」。格陵蘭外交部長莫茲費爾特強調，格陵蘭不希望被美國擁有、統治或成為其一部分，選擇維持作為丹麥王國一員的現狀。商業與礦產資源部長納坦尼爾森也坦言，美方言論已讓當地民眾承受巨大心理壓力，甚至出現失眠情況。

美方內部質疑 國會提案反制

儘管川普不排除以經濟或其他手段取得格陵蘭，但美國內部並非全然支持。有官員以「既然能買到牛奶，何必殺牛」比喻，認為美國已可依現行協議在當地擴大軍事與安全部署，未必需要直接收購。美國國會也出現跨黨派反彈，參議員提案限制國防部對北約成員國主權領土動武。

示威抗議升溫 歐洲盟友警告

在政治壓力升高之際，丹麥與格陵蘭多地同步發起大規模示威，抗議川普意圖接管格陵蘭。主辦團體表示，行動旨在要求尊重格陵蘭民主與基本人權。歐洲多國亦警告，若以武力或脅迫方式奪島，恐動搖北約根基，並重申格陵蘭的主權屬於當地人民。