拚眾議院改選！高市早苗擬「降低食品消費稅為零」　納入選舉承諾

▲日本首相高市早苗有意於23日召集國會時解散眾議院，進行改選。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗有意解散眾議院，並在近期內進行國會眾議院改選，預計將於明（19）日召開記者會，對外正式宣布解散眾議院的計畫，包括說明解散的原因、選舉的相關日程等。對此，執政黨自民黨正在加快制定相關政見，有意與日本維新會共同推動一定期限內的食品消費稅減為零。

根據《日本放送協會》，日本政壇2026年開春便迎來劇烈震盪，高市早苗確有意於本月23日國會召集日當天儘速解散眾議院，這場被稱為「一月驚奇」的政治風暴席捲政壇，她計畫19日召開記者會，親自對外正式說明解散眾議院的原因、眾議院改選的相關日程。

自民黨內部正在加速整理政見，包括去年10月和日本維新會簽約組成聯立政府時，曾答應將食品消費稅減為零的政策。據悉，在自民黨與日本維新會所簽的聯立政府合意書中曾提到，「以兩年為期限，將食品消費稅減為零」。

對此，日本維新會共同黨代表藤田文武昨（17）日在東京都向記者表示，「許多民眾的家庭生計因物價高漲而處於痛苦之中。以兩年為期限將食品消費稅減為零的政策，是我們政黨從過去以來不斷呼籲應儘快實施的政策。」

針對高市早苗有意於23日解散眾議院並進行改選，自民黨幹事長鈴木俊一17日在岩手縣盛岡市的記者會上透露，他是看報紙和新聞後才得知相關消息，坦言他與高市早苗在溝通上出現障礙。

對於眾議院改選，鈴木則表示，重拾政治穩定是主要一大因素，在自民黨脫離公明黨、改與日本維新會重組聯立政府後，應該在政策的溝通與制定上徵詢國民們的意見。

其他日本在野黨也在眾議院改選中提出減稅的相關政策。令和新選組共同黨代表櫛渕萬里提到，以經濟優先為考量，實施廢除消費稅；日本保守黨代理黨代表有本香則提出「大膽減稅」政策；社民黨黨代表福島瑞穗也提出，將消費稅降為零。

另外，在野第一大黨立憲民主黨黨代表野田佳彥，決定與公明黨籌組新政黨，黨名定為「中道改革連合」，預計19日正式對外發布黨綱和基本政策。