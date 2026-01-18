伊朗最高領袖認了！　證實示威「數千人慘死」

▲德黑蘭卡里扎克（Kahrizak）法醫中心外的地上排滿以黑色屍袋包裹的屍體。（圖／路透）



伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）日前首度公開承認，在過去兩週震驚全國的示威抗議中，已有數千人喪生。哈米尼在演說中指出，部分死者的死狀「慘無人道且極度野蠻」，但他將這起血腥悲劇歸咎於美國，更痛批美國總統川普是支持動亂的「罪犯」。

首度認了數千死 哈米尼怒批：要斷煽動者脊樑

根據《衛報》報導，哈米尼在15日的演講中，首次打破沉默承認大規模傷亡，但他隨即將矛頭指向外部勢力。哈米尼強調，這場動亂是受外國指使的陰謀，並發下重誓表示，「承蒙真主保佑，伊朗民族必須打斷這些煽動叛亂份子的脊樑骨，就像我們粉碎這場叛亂一樣。」

伊朗官方在17日也同步公開一段影片，畫面中可見部分混在示威人群中的人士持有槍枝與刀械。當局聲稱，這就是外國破壞分子滲透抗議活動的確鑿證據。

硬派教士促處死「偽君子」 官方與川普說法分歧

與此同時，伊朗政壇的高層態度也極為強硬。隸屬於憲法監護委員會（Guardian Council）的資深教士哈塔米（Khatami）公開要求處決示威者，更稱這些抗議者是美國與以色列的「管家」與「士兵」。哈塔米在演說中大聲疾呼，「這些武裝的偽君子應該被處死！」

然而，伊朗官方的強硬立場與川普的說法出現明顯落差。川普在本週稍早曾向記者表示，伊朗當局已同意停止處決抗議者，並在16日晚間發文感謝伊朗停止處死他所宣稱的「800名示威者」，但川普並未說明這個數字的資訊來源為何。

2.2萬人遭捕、全國斷網 衝突引發1979年來最慘動亂

這場示威最初於12月28日在德黑蘭爆發，主因是貨幣里亞爾重貶引發商民不滿，隨後迅速擴散至全國，訴求也轉向要求現任政府下台。這被視為伊朗自1979年「伊斯蘭革命」以來，情勢最為嚴峻且致命的動亂。

根據人權工作者新聞通訊社（HRANA）統計，目前的死亡人數已超過3090人，另有2萬2100人遭到逮捕，外界憂心被拘留者恐面臨虐待。此外，官方宣稱抗議者損毀了數百座清真寺、醫院及救護車等公共設施。

儘管目前在當局武力鎮壓下，街頭抗爭已大致平息，但伊朗政府仍維持了超過一週的網路封鎖，使國內情勢持續與世隔絕。流亡海外的反對派領袖、前沙王之子帕拉維（Reza Pahlavi）則繼續呼籲推翻政府，並敦促川普介入，強調伊朗人民將會戰鬥到底。