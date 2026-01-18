馬斯克不忍了！開告OpenAI、微軟　天價求償4.2兆元

▲馬斯克向法院提告，要求OpenAI和微軟賠償最高1340億美元，指控兩家公司從他早期投資中獲得不當利益。（圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／綜合報導

美國科技業富豪馬斯克再度對OpenAI與微軟出手。他已向法院正式提告，要求兩家公司賠償最高達1340億美元（約新台幣4.2兆元），主張對方因早期接受他的資助而獲取不當利益。

控OpenAI背離創立初衷 馬斯克求償上看1340億美元

根據路透社報導，馬斯克在訴狀中指出，他於2015年參與創立OpenAI並投入早期資源，協助公司站穩腳步。然而，OpenAI後續在重組過程中轉型為營利導向企業，已違背最初「為人類公共利益發展AI」的創立理念，因此他決定循法律途徑討回公道。

馬斯克主張，OpenAI因其早期投入而累積的獲利約達655億至1094億美元，微軟則從中獲益約133億至251億美元，兩家公司都構成不當得利。

早期出資占六成 馬斯克稱助OpenAI建立信任與人脈

訴狀內容提到，馬斯克在OpenAI種子資金階段投入約3800萬美元，占當時資金來源約六成，不僅協助招募關鍵技術人員，也替創辦團隊牽線重要產業人脈，使這項AI計畫在草創時期能獲得外界信任並順利運作。

馬斯克強調，如同新創投資人可能在公司成長後取得遠超原始投入的回報，OpenAI與微軟目前所累積的收益也遠高於他最初貢獻的價值，因此他有權要求返還相應利益。

法院裁定交由陪審團審理 預計4月開庭

美國加州奧克蘭聯邦地區法院法官本月稍早已裁定，馬斯克對OpenAI與微軟的訴訟案將交由陪審團審理，預計4月正式開庭。外界關注，此案不僅牽動科技產業權益分配，也可能影響未來AI企業的資金與治理結構。