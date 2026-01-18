　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國就是要格陵蘭！川普向歐洲8國「加徵關稅」　德智庫揭真正目的

▲▼美國總統川普積極在格陵蘭議題上向歐洲各國施壓。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普積極在格陵蘭議題上向歐洲各國施壓。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普因格陵蘭主權爭議，宣布將對德國等8個歐洲國家加徵關稅，從2月起課徵10%，表示若未就美國購買格陵蘭達成協議，6月起稅率上調至25%。德國多個智庫分析，川普並非全面對歐洲施壓，而是刻意鎖定部分北約成員國，透過極限施壓手段分化歐洲，削弱歐盟在格陵蘭議題上的一致立場。

川普近日在社群平台Truth Social表示，美國為了確保北極安全，必須掌控格陵蘭，否則恐被俄羅斯或中國瓜分奪取。他不滿德國與多個歐洲國家近期派遣部隊至格陵蘭，形容相關行動「目的不明」，並警告這對全球安全構成高度風險。

美國白宮同時宣布，關稅措施將適用於丹麥、德國、挪威、瑞典、法國、英國、荷蘭及芬蘭等8個國家，所有輸美商品均在列。

目前歐盟出口美國產品多數已承擔15%關稅，川普的新措施被視為進一步升高壓力。歐盟理事會主席柯斯塔（António Costa）批評，若要促進繁榮，應開放市場而非提高關稅，並強調歐盟將持續捍衛國際法與成員國領土完整。德國政府則表示，正與歐盟夥伴保持密切協調，將在適當時機決定回應方式。

▲▼格陵蘭最大城市努克，民眾聚集在美國使館前抗議川普政策。（圖／達志影像／美聯社）

▲格陵蘭最大城市努克，民眾聚集在美國使館前抗議川普政策。（圖／達志影像／美聯社）

德國學術暨政治基金會（SWP）北美研究主管丹尼爾斯（Laura von Daniels）分析，川普將格陵蘭視為重要「戰利品」，選擇向部分歐洲國家課稅，是為了在歐洲內部製造裂痕，動搖原本在格陵蘭問題上立場一致的歐洲陣線。她指出，無論從安全或經濟角度，相關關稅措施都缺乏合理依據。

德國經濟研究所（DIW）院長法拉茲謝（Marcel Fratzscher）也向《路透社》表示，川普的關稅威脅反映歐洲行動力不足與長期退讓的結果，若歐洲未展現更明確立場，未來仍將持續遭到施壓。

德國政界與學界普遍憂心，川普此舉恐對德國經濟造成實質衝擊。德國汽車工業協會（VDA）警告，在全球需求疲弱、產業轉型壓力加劇的情況下，對美出口若再承受更高關稅，將進一步侵蝕德國汽車與製造業競爭力。

社民黨外交政策專家史泰格納（Ralf Stegner）則呼籲歐盟思考具體反制措施，包括研議對美國大型數位平台課徵「數位稅」，以回應美方將關稅作為政治施壓工具的作法。

01/16 全台詐欺最新數據

一名70歲婦人在去年11月搭乘園內知名的室內雲霄飛車「神鬼傳奇復仇記」（Revenge of the Mummy）後，突然陷入昏迷，經送醫搶救後仍宣告不治。

