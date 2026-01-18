前北約秘書長：川普喊買格陵蘭「像流氓」　轉移俄烏戰爭焦點

▲ 拉斯穆森警告，川普正利用格陵蘭轉移全球注意力。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北約前秘書長、丹麥前總理拉斯穆森（Anders Rasmussen）表示，美國總統川普在格陵蘭議題上的強硬言論，措辭與莫斯科、北京等「黑幫」如出一轍，認為川普將格陵蘭當作「大規模分散注意力武器」，刻意轉移世人對俄烏戰爭等真正威脅的關注。

痛批美國「使用流氓國家語言」

拉斯穆森向《金融時報》坦言，「這對我而言是個痛苦的過程，從小我就視美國為自由世界的天然領袖，甚至稱美國是世界警察」，如今美國卻「使用與那些應該被制約的流氓國家相近的語言」。

川普近日不斷對北約盟友丹麥施壓，堅持須從哥本哈根手中奪取格陵蘭控制權，更揚言不排除動用軍事力量，震驚整個歐洲。

抗議擴散 美丹立場南轅北轍

抗議聲浪已在丹麥與格陵蘭擴散，至少十個城鎮出現數千人上街示威。美國與丹麥、格陵蘭3方雖於本周同意成立高級工作小組協商，白宮卻稱該小組將進行「收購格陵蘭的技術性討論」，丹麥則堅稱格陵蘭是其底線、無法出售。

憂格陵蘭轉移俄烏戰爭焦點

拉斯穆森憂心，「如今全世界的注意力都集中在一項根本不存在的威脅、既不針對歐洲也不針對美國的事情上，也就是格陵蘭島，他們可是美國的友好盟友。而本應成為眼下焦點的問題卻被忽略了——我們該如何迫使普丁坐回烏克蘭問題談判桌前？」

警告分裂正中莫斯科下懷 提3方案回應



他警告，西方陣營的分裂正中莫斯科下懷，「我確信俄羅斯希望格陵蘭成為讓北約沉船的冰山」。他建議丹麥提出3項具體方案回應川普，包括更新1951年的防務協議、吸引美國投資格陵蘭關鍵礦產，以及建立穩定機制防堵俄中勢力滲透。