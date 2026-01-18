美要重返月球！火箭移至發射台　最快2月6日載人繞月飛

▲美國阿提米絲二號載人繞月任務最快2月6日啟程。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國正著手準備時隔50多年的載人月球任務，太空發射系統火箭已運至佛州卡納維爾角的發射台，如今剩下最後的測試、檢查與彩排，最快2月6日正式啟動為期10天的「阿提米絲2號」（Artemis 2）任務，也就是載著4名太空人繞月飛行。

火箭就位 將載4太空人繞月

BBC、衛報等報導，這支高達98公尺的巨型火箭由大型履帶運輸車載運，以時速約1.3公里緩緩從組裝大樓出發，歷經近12小時、約6.5公里的長征，順利抵達甘迺迪太空中心的39B發射台。本次任務成員包括NASA資深太空人魏斯曼（Reid Wiseman）、葛洛佛（Victor Glover）、柯克（Christina Koch）以及加拿大籍的韓森（Jeremy Hansen）。

這趟為期10天的旅程不會登陸月球表面或是禁入月球軌道，但他們將成為1972年阿波羅17號以來首批繞月飛行的太空人。

▲這趟任務將載著4名太空人出發。（圖／路透）

繞月飛行 鋪路2027登月

發射後，太空人將先繞地球飛行2圈，接著獵戶座太空船會與火箭上級部分分離，並朝月球方向前進，太空人們將飛行超過23萬英里，繞過月球，接著才會返回地球，在太平洋濺落。任務期間，太空人將花費3小時觀測月球地質並拍攝影像，為未來在月球南極降落做準備。

NASA表示，目前的阿提米絲2號任務是在為未來「阿提米絲3號」載人登月任務奠定基礎，至於阿提米絲3號發射將不早於2027年，不過專家認為最早的時間點要在2028年。

▼目前的阿提米絲2號任務是在為未來「阿提米絲3號」載人登月任務奠定基礎。（圖／路透）