高塔突一截截斷掉！拆除工人墜亡　眾人驚恐目睹

???? ????️ CONTEÚDO SENSÍVEL: Dois trabalhadores morrem ao despencarem de uma torre de transmissão enquanto realizavam a manutenção da estrutura em Prainha (PA). pic.twitter.com/YIX4lGLmg0 — République (@republiqueBRA) January 16, 2026

記者詹雅婷／綜合報導

巴西北部普賴尼亞（Prainha）一座老舊輸電塔近日突然分段崩塌往下掉，當時正在進行拆除作業的2名工人從高處墜落，儘管事後緊急送醫，仍因傷勢過重宣告不治。根據當地民眾拍攝到的畫面，兩人隨著斷裂的鋼架一同墜地。

高空拆塔突崩塌

太陽報報導，這起意外發生在13日，當時20歲的皮涅羅（Edirley Teles Pinheiro）及33歲的卡瓦略（Nando Carvalho）正在進行老舊輸電塔拆除作業，位置相當高。沒想到，那時兩人頭頂上方的部分突然崩塌。畫面顯示，當時兩人似乎緊抓著金屬結構，但才隔數秒，兩人下方的另外一段結構也跟著斷裂崩壞，兩人就這樣從高處墜落。

當地人驚恐目睹事發經過，救援人員趕抵現場後，把兩人從瓦礫堆中救出，緊急送往威爾森里貝羅市立醫院搶救，但最終仍因傷勢過重不治身亡。

當地警方初步認定這是一起工安事故，案件仍在調查中，但已知當局有與第三方企業簽訂合約，負責案發地點的拆除作業。普賴尼亞當局發表聲明哀悼，並向家屬與同事表達慰問與支持。