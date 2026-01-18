強烈冷氣團明起報到「連凍5天」　北東濕冷防較大雨勢

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天各地晴到多雲，天氣穩定，明天至周五強烈大陸冷氣團南下，各地明顯降溫，最冷時間點在周三至周五清晨，另外，冷空氣影響期間，桃園以北及東半部降雨機率增加，明天晚間至周三東北部及宜蘭要留意較大雨勢。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，目前台灣附近雲量偏少，各地可見陽光，今天晚間大陸上空已有冷高壓準備南下，明天晚間起台灣轉為東北風，強烈大陸冷氣團開始影響，並持續到周五，迎風面都有降雨，且感受偏冷。周六高壓逐漸出海，台灣轉為東風，溫度才會逐漸回升。

曾昭誠指出，今、明天各地都有20度高溫，南部更有28度，夜晚清晨低溫約18至20度。明天白天東北季風開始增強，北部及宜蘭略為降溫，晚間起強烈大陸冷氣團南下，北部及宜蘭降溫明顯。

他表示，周二白天北部及宜蘭整天都在20度以下，周三至周五清晨是最冷時間點，北部及宜蘭約12至14度，中南部15度，另外，周三及周四北部白天約15度，中南部也只有20度左右，周五至周六才會逐漸回溫。

降雨方面，曾昭誠指出，明天桃園以北及東半部降雨機率增加，新竹及苗栗也有零星降雨。明晚到周二東北部、宜蘭及大台北山區有較大雨勢機率，北部東半部降雨時間長。周三東北部及宜蘭仍有較大雨勢，北部、東半部地區及中南部山區也有降雨。周四至周六雨勢逐漸趨緩，東半部地區及中南部山區仍有降雨機率。

另外，他也說，周四至周五中部3000公尺以上高山，及周五、周六北部2000公尺以上高山有結冰或下雪機率，提醒民眾留意。

