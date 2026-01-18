溼答答探8℃　強烈冷氣團要來了

▲討厭的濕冷要來了。（圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周二強冷空氣抵達，周三至周五強冷空氣盤據，北台濕冷；目前歐洲模式模擬，這波冷空氣以符合強烈大陸冷氣團的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。

周一晚起北部轉雨

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周一西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率，白天北舒適南微熱、早晚涼，周一晚起北台灣轉有雨。

吳德榮說，周二強冷空氣抵達，氣溫驟降，北台越晚越濕冷，北部、東半部有局部雨；周三至周五強冷空氣盤據，北台濕冷，中南部早晚也偏冷，北部、東半部有局部雨。

挑戰強烈冷氣團

吳德榮表示，目前歐洲模式模擬，這波冷空氣以符合強烈大陸冷氣團（台北測站≦12度）的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右，因未達寒流，其低溫遠不如上波，但由於濕冷，感覺還是很冷，要注意保暖莫輕忽。

吳德榮分析，周三、周四3000公尺以上高山（合歡、雪山、⋯ 等）有降雪機率；2000公尺左右（太平山）處在臨界條件，固態降水（冰霰、霧淞）機率高，飄雪亦可遇不可求。

吳德榮指出，周六起天氣好轉，西晴東偶雨，冷空氣減弱，白天氣溫回升，夜間輻射冷卻作用，早晚氣溫偏低，日夜溫差大。