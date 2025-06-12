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國際火線／被家暴的天使：悲情城市洛杉磯的血與淚

▲▼ 美國洛杉磯抗議示威。（圖／達志影像／美聯社）

洛杉磯暴亂，鎮暴警察向滋事者開槍。（圖／達志影像／美聯社）

文／朱錦華

加州第一大城、同時也是美國第二大城的洛杉磯(Los Angeles)，地名源自西班牙文， 意指「天使之城」。但是這座美麗城市(人口約397萬，黑人約佔10%)，三不五時就會發生騷亂事件。種族歧視、貧富差距、非法移民等問題，一再成為暴力衝突的導火線，讓洛杉磯彷彿循環不止的、一再淪為一座染滿血和淚的暴力之城。

之前最嚴重的一次， 是發生在1992年的「洛杉磯大暴動」。起因是前一年非裔美國人金恩(Rodney King)因超速被洛城警方截停後拒捕襲警，遭到警方暴力壓制。1992年4月29日，法院判決4名白人警察「 使用暴力過當」罪名不成立。

非法移民,美國移民與海關執法局(ICE)逮捕嫌犯。（圖／達志影像／美聯社）

ICE執法局正在逮捕非法移民的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

此一消息瞬間引發逾千名非裔和拉丁裔市民上街抗議，最終演變成一連串包括搶、砸、燒在內的暴力事件，亞裔(特別是韓裔)社區受創尤為嚴重。事後統計，整起動亂造成約10億美元的財產損失、63人在暴亂中死亡，數千人輕重傷：震撼全世界。

南加州的合法和非法移民數量居全美之冠，約四分之一的當地移民沒有合法身份，高於全國平均水平。追蹤移民問題的「移民政策研究所」估計，南加州約有144萬名非法移民，平均每9人裡就有一人無合法居住權，此一現象當然讓洛城成為川普掃蕩非法移民政策裡的眼中釘。

▲▼川普下令國民警衛隊（National Guard）部署洛杉磯。（圖／路透）

川普下令國民警衛隊進駐到洛杉磯鎮暴。（圖／路透）

點燃洛杉磯上周六(7日)動亂的導火線，是當天在派拉蒙市(Paramount)發生的拉丁裔移民跟「美國移民與海關執法局」(ICE)人員之間的一場衝突。當時有人看到大批ICE人員和車輛出現在家居百貨連鎖超市「家得寶」(The Home Depot)附近。此地是不少合法及非法拉丁裔移民尋找「每日支薪」工作的據點。

ICE聲稱他們並非去抓人，只是剛好選在該地點集合。然而網路上卻盛傳ICE到那裡是要把那些人全部抓走！此一消息激怒了當地佔絕大多數的拉丁裔居民，更演變成他們跟ICE人員在「家得寶」門前對峙；接著發生車輛被燒、店鋪被砸事件。

▲▼2025年1月洛杉磯爆發野火時，川普（Donald Trump）與加州州長紐森（Gavin Newsom）在停機坪上握手。（圖／達志影像／美聯社）

▲2025年1月洛杉磯地區發生嚴重野火時，前往勘災的川普與加州州長紐森在停機坪上握手。（圖／達志影像／美聯社）

美國總統川普聞訊後不假思索即下令約2000名國民警衛隊前往鎮壓，被認為是讓事態惡化的主要原因。川普為什麼這樣做？其一，川普的施政風格素來以強悍知名(尤其是在對付非法移民方面。他大選時提出的政見中，亦以反移民政策最受青睞）。他堅持的所謂「法律與秩序」(Law and Order)，其實是深獲大多數保守派選民支持的。

其二，川普正在建立他的威權統治和奪權計畫。未來能否成為「大獨裁者」，此乃關鍵一役，他絕對不能服軟。其三，這是打擊加州州長紐森(Gavin Newsom)的絕佳機會。紐森被視為是民主黨未來的希望，很可能下一屆就跳出來選總統。先下手為強把他廢了，無論對川普或共和黨來說，都是上上大吉的好事。

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