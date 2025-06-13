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國際火線／正視黑暗：大陸犯罪劇的大尺度突破

▲《漂白》裡的主角王千源（左）、趙今麥 。（圖／翻攝自劇照）

《漂白》裡的主角王千源（左）、趙今麥 。（圖／翻攝自劇照）

文／朱錦華

在陸劇的諸多類型劇裡，以懸疑、推理包裝的刑偵／犯罪劇，是比較接地氣(寫實)的。但影視作品作為「逃避主義」的重要窗口之一，太接地氣反而不利收視。所以這類劇儘管有固定支持者，絕大多數作品收視率都輸給充滿甜寵及虐戀的古偶劇或現代劇。

此外，過去的刑偵／犯罪劇太過八股：主題及內容都是強調基層員警如何的犧牲奉獻、為人民服務。關於黨、政官員的貪腐、犯罪過程內容描寫等問題，由於陸劇的尺度嚴苛，向來都是輕描淡寫，往往成為這類劇失敗的致命傷。不過，近年來大陸的刑偵／犯罪劇卻出現了跳躍式的突破。

▲陸劇《沙塵暴》 。（圖／翻攝沙塵暴維博）

▲ 今年播出後口碑爆棚的刑偵／犯罪劇《沙塵暴》。(圖／翻攝沙塵暴微博) 

第一個驚爆點，是2013年播出的《狂飆》。它播畢後，立即成為「央視八套」9年來收視最高的電視劇，單日總播放量首度突破3億，豆瓣評分曾高達9.1分，堪稱收視與口碑雙雙豐收。

張譯、張頌文雙掛帥主演的《狂飆》，主打反貪、掃黑主題。這個主旋律並不新鮮，但它以長卷篇幅(時空跨越12年)細述黑道跟市政府的黨、政、警三方官員勾結：犯下貪汙受賂、違法包攬工程、殺害員警等諸多罪行。它很容易讓人聯想起義大利名導法蘭西斯柯洛西(Francesco Rosi)1963年的經典作:《城市上空的魔掌》(Hands Over the City），內容同樣真實且深刻。

▲狂飆海報。（圖／翻攝自維基百科）

收視口碑雙豐收的《狂飆》。(圖／翻攝自維基百科)

之前從沒有一齣描寫黨、政、警跟黑道勾結的陸劇，在廣度和深度上能夠跟《狂飆》比擬，也就難怪它播出後，在大陸觀眾之間獲得巨大的迴響。這是陸劇在尺度上的突破、也是一大躍進。

另外一齣在尺度上作出重大突破的刑偵／犯罪劇，是今年初播出的《漂白》。它成為愛奇藝「迷霧劇場」創立5年來首部站內熱度破萬的作品、也是該平台歷來20集以下劇集的收視冠軍。 14集的《漂白》改編自真實刑案：一個由三男一女組成的犯罪集團，在數年內犯下多起綁架特種行業女子、勒贖、最後碎屍的案子。

▲《漂白》裡，被綁架的今麥爬窗逃走的驚險場 面。（圖／翻攝自劇照）

《漂白》裡，被綁架的趙今麥爬窗逃走的驚險場面。（圖／翻攝自劇照）

該劇剛上線時即因為涉及碎屍等超大尺度暴力內容而引發熱議，驚悚程度很容易讓人想起黃秋生的經典作《八仙飯店之人肉叉燒包》。男主角王千源的惡人造形和演技，跟黃秋生在上述作品裡的演出，同樣讓人不寒而慄。

儘管該劇後來爆出不少爭議：例如有些情節不合邏輯、被指將犯罪內容娛樂化、甚至涉嫌抄襲《南方都市報》的報導等。但是它觸及社會底層生活的真實面，以及衝破陸劇過度保守的尺度，仍然是值得肯定的。

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