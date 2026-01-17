　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

BTS開唱釜山旅宿最多「飆漲10倍」　遭總統點名！

▲▼防彈少年團。（圖／翻攝自FACEBOOK／BTS (방탄소년단)）

▲BTS宣布世界巡迴演唱會場次，有地方住宿價格飆漲。（圖／翻攝自FACEBOOK／BTS (방탄소년단)）

文／中央社

韓國天團防彈少年團（BTS）宣布時隔4年以完整體展開世界巡迴演唱會，不僅點燃全球粉絲熱情，也同步撼動台灣與韓國的住宿市場。從韓國釜山到台灣高雄，演唱會消息曝光後，當地飯店房價接連飆漲，引發民怨與爭議。

韓國總統李在明16日在X帳號轉發一則韓國媒體報導。報導指出，BTS釜山演唱會消息曝光後，當地部分旅宿房價最高飆升至原本的10倍。

李在明批評，「這種行為破壞整體市場秩序、對所有人造成重大傷害，是惡質的橫暴行徑，必須徹底根除。必須讓他們承受的損失，遠遠大於不當獲取的利益。」

BTS經紀公司BIGHIT MUSIC於14日透過官網公布世界巡演日程，台灣立刻傳出11月19、21、22日至高雄開唱期間，有飯店業者疑似串聯漲價，市府觀光局表示要啟動房價稽查。

而在韓國，釜山場確定於6月12日與13日舉行。由於6月13日正好是BTS的出道紀念日，加上演出地點釜山是成員Jimin與Jungkook的家鄉，更讓粉絲期待值大幅攀升，目標爭取釜山場。

演唱會日期公布後不久，釜山飯店訂房迅速湧入，同樣傳出有住宿業者立刻趁勢漲價，某些旅宿價格甚至暴漲至原本的10倍。

例如釜山某高檔飯店的雙人房，演唱會前一週的房價為29萬8000韓元（約新台幣6400元），演唱會當天卻上調至78萬5000韓元（約新台幣1萬7000元），為原本的2.6倍。另外，有平常開價9萬韓元的房間，在演唱會期間漲到90萬韓元。

報導指出，釜山因為BTS而發生旅宿飆漲並非首次。2022年，釜山為了爭取世博主辦權舉辦BTS免費演唱會，演出場地周邊住宿費一度飆升至平時30倍。釜山市政府表示，這次將制定對策，防止過度漲價的不公平行為再度發生。

01/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／01:01規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級
林宸佑「已移送看守所」！　仍有1人未到案
新北晚間奪命車禍！　媽媽慘死
沐浴乳「加水搖一搖」恐越洗越髒！無毒教母：是大忌

陳其邁臉書遭「阿米」告白淹沒：愛邁邁邁

陳其邁臉書遭「阿米」告白淹沒：愛邁邁邁

KPOP天團BTS防彈少年團於13日深夜驚喜宣布世界巡迴演唱會行程，其中「高雄站」正式列入名單，將於11月19、21、22連唱三場，消息一出瞬間引爆全台粉絲熱潮。高雄市長陳其邁隨即在社群媒體分享這項好消息，吸引大批網友湧入留言區，感謝市府促成國際級演唱會落腳高雄，更掀起一波創意告白熱潮。

BTS開唱！高雄旅宿瘋傳「關房漲價」...稽查結果曝

BTS高雄連唱3天！飯店群組急通知「關房漲價」

BTS門票「全場逼近4600元」引負評！

BTS驚喜宣布11月來台！　「高雄連唱3天」

BTS演唱會防彈少年團釜山

