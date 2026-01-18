美情報曝光！伊朗準備「攻擊美軍基地」　川普警告：絕對強力反擊

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國國務院波斯語官方帳號日前在社群平台X發文警告稱，已收到情報顯示伊朗正計畫攻擊美國在當地的基地；對此，美方引述總統川普（Donald Trump）的話強硬回擊，若美國資產遭受攻擊，將以「非常強大的武力」應對。伊朗外交部則在17日嚴正否認，反指這是華盛頓當局在挑動地區不安。

美方接獲情報：伊朗正準備攻擊美軍基地

美國國務院波斯語帳號在X平台上發文指出，根據目前掌握的報告顯示，伊朗伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Iran）正準備針對美國在該地區的基地採取行動。美方強調，華盛頓目前正密切監控局勢發展，並已做好萬全準備。

ما گزارش‌هایی شنیده‌ایم مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی در حال آماده‌سازی گزینه‌هایی برای هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی است. همان‌طور که رئیس‌جمهور ترامپ بارها تأکید کرده است، همه گزینه‌ها روی میز باقی مانده‌اند و اگر رژیم جمهوری اسلامی اقدام به حمله به دارایی‌های آمریکا کند،… pic.twitter.com/3Rj0HU2FBv — USAbehFarsi (@USABehFarsi) January 17, 2026

該則貼文更直接引述總統川普的發言，強調「所有選項都在桌面上」，並警告任何針對美國資產的攻擊，都將面臨「非常、非常強大的武力」回擊，最後更強硬喊話：「別拿川普總統開玩笑。」

伊朗外交部駁斥：美方刻意製造動盪

針對美方的指控，伊朗外交部發言人巴格埃（Esmail Baqaei）於17日作出回應，全盤否認德黑蘭有任何攻擊計畫。巴格埃直言，這些說法只是華盛頓為了煽動地區緊張局勢的手段，完全符合美國長期以來在該地區製造「不穩定」的一貫政策。

巴格埃強調，伊朗武裝部隊守護國家主權的決心堅定不移，將持續增強軍事與防禦能力。他補充說，這是一個「顯而易見」的事實，只要面臨任何形式的侵略，伊朗伊斯蘭共和國都將做出「堅決且果斷」的回擊。

巴格埃最後重申德黑蘭當局的立場，指出伊朗目前的國防部署純粹是為了保衛國家安全。不過，他也同時向美方發出警告，強調任何敵對行動都將激起強而有力的回應。