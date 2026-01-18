川普祭關稅搶格陵蘭　英法瑞典丹麥歐盟齊反彈

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普17日在社群媒體宣布，2月起將對反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭（Greenland）的8個歐洲國家加徵10％關稅，並自6月起進一步提高至25％，引發英國、法國、瑞典、丹麥及歐洲聯盟（EU）領袖齊聲反彈。

川普點名8國「玩火」

川普點名的8國包括丹麥、挪威、瑞典、芬蘭、法國、德國、英國與荷蘭。他宣稱，這些國家在格陵蘭議題上「玩危險遊戲」，因此將面臨貿易懲罰。

歐洲盟友反彈

法新社報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）發布聲明表示，對追求北大西洋公約組織（NATO）集體安全的盟邦施加關稅「完全是錯誤之舉」，英方將就此直接與美國政府溝通。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也在社群平台X以英、法雙語強調，在當前國際情勢下以關稅相威脅「令人無法接受，且毫無立足之地」。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）指出，瑞典不會受到恫嚇，並強調只有丹麥與格陵蘭人民有權決定自身事務。丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）則表示，對川普的關稅威脅「感到驚訝」，並說明美方先前提及在格陵蘭增兵，原意正是為了強化北極地區安全。

歐盟方面，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）共同發表聲明警告，關稅措施將侵蝕跨大西洋關係，並可能引發危險的惡性循環。兩人強調，歐洲將保持團結、維護自身主權，同時重申對話仍至關重要，並承諾持續推動丹麥王國與美國已展開的相關磋商。

路透社報導，歐盟輪值主席國賽普勒斯宣布，歐盟27國大使將於明天召開緊急會議，討論如何因應川普的關稅威脅與格陵蘭爭議。