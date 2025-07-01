關稅衝擊！亞馬遜「中國製造商品」變貴了　這些商品漲最多

▲美國亞馬遜的中國製造商品受到關注。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

一份分析顯示，美國亞馬遜（Amazon）銷售的中國製造商品，漲價速度比整體通膨還要快，顯示美國總統川普的關稅正開始影響消費者。其中又以學生與辦公用品、家具廚具、電子產品漲幅最明顯。

路透社委託數據公司DataWeave分析逾2.5萬件商品，並重點關注美國亞馬遜銷售、1407件明確標誌為中國製造的商品，參考數值為價格中位數而非平均值，因為平均值可能受到短期價格飆升，或者異常高價與低價影響。

結果顯示，隨著關稅施加壓力，過去幾個月，這些商品成本整體呈上升趨勢，並且自5月開始加速漲價。今年1月至6月17日，其中475件商品漲價、633件價格持平、299件商品降價，整體價格中位數上漲2.6%，比統計至今年5月的美國最新核心商品通膨率更高。

▲美國消費者開始受到關稅影響。圖為明尼蘇達州一間超市。（圖／達志影像／美聯社）

這些中國製造商品包括亞馬遜官方與第3方賣家銷售的商品，第3方賣家商品在平台占比約62%。漲價速度最快的包括學校與辦公用品，印表機、碎紙機、CD與DVD等電子產品，家具與廚具等居家用品。中國去年向美國出口4389億美元商品，也是上述類別產品的全球主要供應國。

DataWeave聯合創辦人兼執行長貝塔達普爾（Karthik Bettadapura）說，季節性因素可能發揮作用，但時間和速率表明，成本衝擊正在整個零售供應鏈蔓延。

亞馬遜表示，除了典型波動以外，該公司並未看到產品平均價格出現明顯漲跌變化，「針對少量產品的比較，不能更廣泛地反映亞馬遜數億種商品的價格。」

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）5月表示，該公司正與賣家合作，趁著關稅生效前，把訂單轉移至美國，並且依然「瘋狂專注於」維持低價。他當時表示，平均售價並未顯著上漲。