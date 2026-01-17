台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

記者葉國吏／綜合報導

台美關稅談判正式敲定，台灣在美國「232條款」下成功為半導體與相關產品爭取到前所未有的最優惠關稅安排，成為全球第一個獲得美方明確承諾的國家，也讓鄰近的南韓半導體產業神經緊繃。

▲台美關稅貿易談判新聞說明會，鄭麗君副院長、楊珍妮政委、俞大㵢大使出席。（圖／翻攝直播）

台美投資換免稅 232條款出現新玩法

在最受矚目的半導體部分，協議明定「投資掛勾關稅優惠」機制。正在美國設廠的台灣業者，在核准期間內，可將規劃產能最多2.5倍的產品輸美，免繳232條款關稅，超額部分也適用較低稅率；已完成建廠的企業，仍享有最高1.5倍產能的免稅額度，待遇相當罕見。

隨著內容曝光，韓國媒體直言本土產業壓力驟增。韓媒指出，台灣以巨額投資換得史無前例的關稅豁免，讓三星電子與SK海力士高度警戒。外界普遍認為，即便稅率只差1個百分點，都可能讓韓國半導體對美出口損失數千億韓元。

▲三星電子設在墨西哥蒂華納（Tijuana）的工廠。（圖／路透）

韓美承諾恐起歧義 產量計算成關鍵

回顧去年11月，美方曾向韓國承諾，在半導體關稅上不會讓韓國處於比台灣更不利的位置，韓國政府當時解讀為實質最惠國待遇。然而，台美協議改採「美國產量倍數」作為免稅標準後，韓美協議是否能比照適用，至今仍無明確答案。

根據韓媒報導指出，西江大學教授、國際貿易學會會長許正（音譯）認為，若缺乏清楚的免稅數量與產能倍數規範，韓國恐在解釋空間上吃虧。他強調，政府應比照台灣模式，爭取更具體、可操作的條款，否則長期風險不容小覷。

儘管分析認為，短期內美國對韓國記憶體依賴度高，像高頻寬記憶體（HBM）用於AI伺服器，未必會被課稅，但韓國產業仍憂心，美方可能透過關稅政策，間接要求更多在美投資。一名業界人士呼籲，政府應強調韓國對美投資貢獻，並凸顯HBM是美國AI數據中心不可或缺的戰略資產。