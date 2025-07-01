川普再籲大降息！　1圖表「點名台灣」利率也比美國低

▲川普近期積極呼籲降息。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普近期積極呼籲降息，他6月30日出示一張圖表指出，許多國家的利率都比美國更低，其中包括台灣，進一步抨擊聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell），宣稱對方應該盡速實施超低利率。

川普在自家社群平台Truth Social發文批評，鮑威爾與聯準會董事會「應該為允許這種事情發生在美國感到羞恥……如果他們把工作做好，我們的國家將節省數兆美元的利息成本。董事會只是坐視不管，所以他們也有責任。我們應該支付1%或者更好（低）的利息！」

與此同時，川普附上一張圖表，把各國按照央行利率高低進行排名。其中，瑞士、日本、丹麥、泰國、瑞典、南韓、加拿大、馬來西亞、紐西蘭、澳洲、英國等，利率都比美國低，台灣也以2%利率被列為第10名。

▼川普出示圖表呼籲降息，台灣也被點名。（圖／翻攝Truth Social）





川普主張，美國利率應該從4.5%降至0.5%至1.75%之間，還在圖表上手寫一段文字，直接批評鮑威爾「讓美國損失大筆財富，而且還在繼續這麼做。你應該降低大幅利息！」

不過CNN指出，除了聯準會董事會，另外5名地區聯邦儲備銀行行長，也對降息政策擁有投票權。目前尚不清楚，川普只想攻擊聯準會董事會，或者擁有投票權的所有聯準會官員。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）也在6月30日的記者會上出示上述圖表，並稱川普已把這張圖表寄給聯準會。