國際

滿頭血畫面曝光！　共和黨參選人抗議現場「遭利刃刺傷頭」

▲▼佛州參議院共和黨籍參選人朗恩（Jake Lang）在明尼蘇達州抗議現場遭攻擊。（圖／路透）

▲佛州參議院共和黨籍參選人朗恩（右）在明尼蘇達州抗議現場遭攻擊。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國明尼蘇達州17日爆發激烈流血衝突！曾參與「1月6日國會騷亂」並獲特赦的佛州參議院共和黨籍參選人朗恩，當天遠赴明尼阿波利斯（Minneapolis）發起抗議活動，沒想到現場演變成大規模亂鬥。最新流出的影片顯示，朗恩遭到多名抗議者圍攻、後腦勺遭重擊、鮮血直流，他事後更自爆遭到利刃刺傷。

「1月6日國會騷亂」獲特赦參選議員　抗議現場淪戰場

綜合外電報導，29歲的朗恩（Jake Lang）過去因涉及國會騷亂案入獄，獲得特赦後積極投入政治，目前正角逐佛羅里達州參議員。他於17日發起一場名為「反詐騙遊行」（March Against Fraud）的活動，地點選在明尼阿波利斯市府大樓（City Hall）前。

然而，這場活動隨即遭到當地左派群體及反對派抗議者的強力回擊。根據X平台上流傳的影片，現場情勢迅速失控，朗恩試圖逃離時，身後跟隨大批抗議者，對方不斷揮舞拳頭、旗桿與不明物體朝他攻擊，甚至連續重擊他的後腦勺。

血染市府大樓　欲逃離竟遭強拉下車

現場照片捕捉到朗恩狼狽的一面，他的後腦勺鮮血直流，染紅了衣領與頭髮，且因正值冬季，頭髮上還沾滿了雪花。當他企圖搭乘一輛紅色轎車撤離時，數名反對派抗議者竟強行拉開車門，對著車內猛踹，並試圖將他拖回街頭繼續圍毆。

▲▼佛州參議院共和黨籍參選人朗恩（Jake Lang）在明尼蘇達州抗議現場遭攻擊。（圖／路透）

▲▼朗恩在明尼蘇達州抗議現場遭攻擊。（上圖／路透、下圖／達志影像／美聯社）

▲▼佛州參議院共和黨籍參選人朗恩（Jake Lang）在明尼蘇達州抗議現場遭攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

朗恩隨後在個人X帳號發文指控，自己遭到一名「瘋狂的白人共產左派暴徒」刺傷，但他慶幸自己當時穿著戰術背心，「是它（背心）擋住了攻擊」，否則後果不堪設想。

焚燒《古蘭經》未果　偏激言論引爆族群對立

事實上，朗恩在出發前曾揚言要在市府階梯焚燒《古蘭經》，儘管最終並未執行，但他當天身穿防彈背心、手持麥克風的直播內容充滿挑釁。

▲▼佛州參議院共和黨籍參選人朗恩（Jake Lang）在明尼蘇達州抗議現場遭攻擊。（圖／路透）

▲朗恩在明尼蘇達州抗議現場遭攻擊。（圖／路透）

他在現場播放1990年饒舌歌曲《Ice Ice Baby》，音樂聲與警察鳴笛聲交錯，他則對著群眾狂吼，「你們正在被取代！我們白人美國人值得擁有未來！」甚至高喊「把索馬利亞人（Somalis）送回去！」

明州局勢動盪　國民兵出動悍馬車戒備

這起衝突發生的時機點極為敏感。明尼蘇達州近日因1月7日發生的古德（Renee Nicole Good）遭移民局（ICE）探員槍擊身亡事件，社會氣氛降至冰點。當天馬路對面也有由索羅斯資助的「人民反對川普行動聯盟」進行示威，雙方人馬激戰一觸即發。

為了防止暴力進一步擴大，明尼蘇達州國民警衛隊（Minnesota National Guard）已接獲指令進入警戒狀態，大批悍馬車已進駐抗議區域進行維安。

01/15 全台詐欺最新數據

滿頭血畫面曝光！　美共和黨參選人遭利刃刺傷

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

Jake Lang明尼蘇達州國會騷亂佛州共和黨北美要聞

