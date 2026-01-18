集合住宅淪兇案現場！日本中年女慘死陳屍床上　寢室遭縱火焚燒

記者羅翊宬／編譯

日本愛知縣豐田市一處集合住宅昨（17）日清晨發生命案，一名女性被發現陳屍在自宅寢室，警方研判為窒息死亡，疑似生前遭人勒斃。現場寢室燃燒最嚴重，消防與警方初步調查顯示，凶嫌可能在殺害女性後縱火逃離，目前警方已成立專案小組，鎖定殺人與縱火事件展開調查。

根據《日本放送協會》，事件發生於17日凌晨4時40分，愛知縣豐田市東新町4丁目一名住戶發現，其他住戶的通氣口冒出白煙，且聞到燒焦臭味，隨即撥打119報案。消防隊員抵達後，從集合住宅的陽台進入室內，於上午5時發現女性陳屍在寢室床上，呈仰躺姿勢，身體部分被火焰燻焦，該寢室也是火勢最為嚴重的區域。

現場玄關大門當時早已上鎖，消防人員無法從正門進入。

警方後續進行司法解剖，確認死者為年齡約20至50歲的女性，死因疑似為頸部受壓迫導致窒息。調查指出，女性可能在16日傍晚後遭到殺害。由於該名年約40多歲的女性住戶與外界失去聯繫，警方正積極確認身分，並以殺人與縱火案件展開偵辦。

今（18）日凌晨，愛知縣豐田市東新町的現場已拉起警戒線，警方與多輛巡邏車駐守，現場住宅區氣氛緊張。案發現場距離名古屋鐵道豐田市車站西側約3公里，屬一般住宅聚落，鄰居對於突如其來的命案感到震驚與不安。

警方表示，現階段初步研判，犯罪嫌疑人在殺害女性後縱火逃離，並未發現其他受害者。警方已在豐田警察署設立專案小組，將調查火災起因、調閱現場監視器以及訊問周邊證人，掌握作案過程與嫌疑人行蹤。同時，也呼籲知情者或目擊者提供線索，以協助破案。