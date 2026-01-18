抓46人當人質！瓜地馬拉3監獄暴動　政府拒絕談判

▲瓜地馬拉監獄暴動，囚犯劫持至少46人當作人質。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

瓜地馬拉3座監獄17日發生暴動，囚犯劫持至少46名人質，其中大部分是獄警。內政部長維列達（Marco Antonio Villeda）表示，現階段尚未傳出人質傷亡消息，但強調當局不會與任何恐怖組織談判。

路透報導，維列達稱這場暴動是由黑幫組織「第18街」（Barrio 18）所策劃，企圖要脅當局要求轉移至另一所機構，以便取得更優渥條件和特殊待遇。已知此次被劫持淪為人質的人數，遠高於以往類似劫持事件。

▲圖為Renovacion 1監獄囚犯聚集在監控塔上。（圖／路透）

照片顯示，在Renovacion 1監獄，多名囚犯聚集在監控塔上，大家的穿著打扮並不相同，有幾人只穿白色或淺色背心、短褲，也有人身穿橘色成套服裝。這些人他們多半背對鏡頭或側身站立，有人倚著欄杆，也有人低頭往下看。

政府表示，已調派軍警等安全部隊進駐監獄周邊，正全力恢復秩序並確保周邊地區安全。維列達指出，「我不會與任何恐怖組織達成任何協議，我絕不屈服於這種勒索，也不會為了讓他們停止行動而恢復他們的特權」。

▼這場暴動是由黑幫組織「第18街」（Barrio 18）所策劃。（圖／路透）

▼圖為瓜地馬拉軍人在 Zona 18 監獄外駐守。（圖／路透）