快訊／快來對「學測英文科解答」　補教公布預估五標

記者彭懷玉／台北報導

115學年度大學學測今（18日）進入第二天，今年有12萬1535人報考，第一節上午考英文科，根據大考中心統計，英文科共有12萬959人報考，2797人缺考，缺考率2.31%，較去年2.34%微幅下降0.03%。得勝者文教提供英文試題參考解答，正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教預估英文五標，分別為頂標13級分、前標11級分、均標8級分、後標5級分、底標4級分，後標和底標預估比去年略高一級分，其餘與去年一樣。

補教英文科老師一致認為，今年英文科試題對學生的「時間管理」是一大挑戰。特別是混合題型非常耗時，若無法有效分配時間，容易寫不完。

「篇章結構」改為五選四的模式，雖然這是新制後的改變，但老師們認為這次該大題難度適中，屬於「友善」的題型，只要懂得分析結構用字（如 another, thus）即可解題。

至於較有挑戰性的題目，補教英文科老師Penny表示，第9題的”struggle"（費力前進）和第10題的 “grave”（嚴肅的／嚴重的，而非墳墓）測驗學生對單字一字多義的掌握，以及是否熟悉母語人士的道地用法。

另外，第17題的"yet"（尚未）和第19題的 "as such”（因此／就其本身而言）是較難的關鍵，學生容易因為不熟悉而被考倒。

作文部分，圖片呈現「養小孩」與「養寵物」的對照。補教英文科老師林揚認為，養小孩和寵物有著同質性，建議學生不要將其視為二元對立，而可以視為一種人生的進化歷程，闡述這兩者如何讓人學習付出、學習與分享，並成為更好的人，這樣的論點較容易獲得閱卷老師的青睞。

