社會 社會焦點 保障人權

基隆男遭痛毆慘死「遺體對折塞冰櫃」　3主嫌一審判決曝

▲基隆命案，貨車內冰櫃驚見遭焚燒過男屍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲貨車內冰櫃驚見遭焚燒過男屍。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

基隆2024年發生一起冰櫃藏屍案，主嫌陳張成因和69歲死者趙男有債務糾紛，夥同朋友江德山、吳志傑等人在自家公寓拘禁趙男，趙男不堪毆打凌虐於4天後死亡。陳張成等人害怕犯行曝光，1個月來多次轉移趙男屍體，但遲遲找不到棄屍地點，嘗試焚屍滅跡也失敗還起內鬨，最後將面目全非、對折的趙男屍身放到冰櫃，裝在貨車上，並將車暫時停放路邊，被警方循線查獲。基隆地院審理，法官依陳張成、江德山、吳志傑犯三人以上共同剝奪他人行動自由致死罪、共同犯損壞遺棄屍體罪各合併處12年、11年、11年6月。其他涉案人員另案處理。

判決指出，陳張成與江德山、吳志傑為朋友。2024年11月27日中午，江德山在基隆火車站南站廣場巧遇被害人趙男，因知道趙和陳張成有金錢債務糾紛，便將趙控制在現場，並通報陳張成。陳張成又聯絡吳志傑到場協助，最後將趙男帶到陳張成位於基隆市的大樓住處拘禁，逼問趙男還債事宜。

趙男表示名下有土地可變賣，但他的證件都遺失了，陳張成便開著他的賓士載趙四處補辦證件，並繼續拘禁趙男，除了吃飯上廁所，趙只能瑟縮在客廳約76公分寬的狹長空地上，還不時遭江德山等人教訓毆打。

▲基隆命案，主嫌殺人後火焚折屍塞冰櫃。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲主嫌殺人後火焚折屍塞冰櫃。（資料照／記者郭世賢翻攝）

11月30日晚間，吳志傑不管趙男這幾天已被打到面部瘀青、流血，年事已高根本承受不了，仍繼續拿熱融膠條持續毆打趙的胸口、脖子、背部，打到一旁的江德山都表示「那樣打法，再健康的人也受不了」，但卻無人阻止，也沒人將趙男送醫急救，導致趙男於同日深夜11時許氣絕身亡。

為了規避刑責，3人夥同其他共犯，將趙男衣物脫光，彎折成手抱膝的坐姿，並以膠帶纏繞趙男身體固定，裝進黑色大垃圾袋，開著租來的BMW運往台中，暫置於某停車場汽車內，過兩天見屍體腐敗生水，只能再裝進橘色垃圾桶，開車載到平溪山區暫放，又怕被人發現，再購買浴缸裝載屍體，於12月16日載到十分寮露營區清洗後，移到八堵倉庫的冰櫃存放。

因屍體逐漸腐敗產生氣味，陳張成等人又屢次棄屍未果，最後眾人決定於同月26日租借乙炔將屍體燒了，結果焚屍滅跡再度失敗，27日該貨車又載著屍體回基隆停放，最後於29日停在信義區東光路、培德路口，此時警方獲報上前追查，發現車內冰櫃中趙男面目全非、死狀悽慘的屍身，全案曝光。

基隆地院審理，法官認為陳張成3人拘禁趙男期間，給予生活條件惡劣，且放任吳志傑毆打趙男，導致趙男連日來身體健康逐漸惡化身亡，判定趙男的死亡結果，與陳張成3人共同私行拘禁及施暴的行為間，具有相當因果關係。依陳張成、江德山、吳志傑犯三人以上共同剝奪他人行動自由致死罪、共同犯損壞遺棄屍體罪各合併處12年、11年、11年6月。可上訴。其他涉案人員另案處理。

01/16 全台詐欺最新數據

537 3 2806 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

挖洞性侵女鄰居的「哈士奇玩偶」　新北變態男下場曝
林宸佑遭押！正妹主播學姐心痛「希望你不是賣國賊」
人妻網紅曝「高齡懷孕」心碎轉折：寶寶離開我了
濱崎步氣2個月再發聲：看起來只是排練嗎？
新加坡禁電子煙「最重鞭刑15下」　外國人遣返禁入境

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

基隆藏屍案拘禁致死債務糾紛判刑

