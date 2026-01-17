　
社會 社會焦點 保障人權

中天主播淪洩密橋樑！花錢找9軍人買國防機密　上繳給大陸

▲▼中天新聞政治組立院記者兼主播林宸佑。（圖／翻攝林宸佑臉書）

▲中天新聞政治組立院記者兼主播林宸佑，涉嫌向現役軍人購買國防機密給大陸。（圖／翻攝林宸佑臉書）

記者陳宏瑞、黃資真／高雄報導

中天新聞知名記者兼主播林宸佑涉嫌違反《國家安全法》，16日被橋頭地檢署北上搜索租屋處，並帶回偵訊，今(17日)被橋頭地院裁准收押禁見。橋頭地檢署指出，林男涉嫌提供數千元至萬元不等金額與現役軍人買國防機密，並提供給大陸，訊畢聲請羈押林男與5名現役、退役軍人獲准。

橋頭地檢署說明，由陳竹君主任檢察官、周韋志檢察官指揮法務部調查局桃園市調查處、高雄市調查處、國防部軍事安全總隊、憲兵指揮部高雄憲兵隊，偵辦現退役軍人違反國家安全法、貪污治罪條例及刑法洩密等案件，於1月16日執行搜索某電視台記者1人及現退役軍人9人。

訊畢認記者林男涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等之金額予現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關之資料予大陸人士，經周韋志檢察官訊畢，聲請羈押記者林男及現退役軍人5人，經橋頭地方法院裁定全部羈押禁見。

對此，中天新聞稍早回應，針對記者林宸佑遭羈押禁見，公司對案情毫無所悉，無可回應，「我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。」

01/15 全台詐欺最新數據

相關新聞

中天主播林宸佑涉國安法遭羈押禁見　與綠委衝突一次看

中天主播林宸佑涉國安法遭羈押禁見　與綠委衝突一次看

綽號「馬德」的《中天電視》主播記者林宸佑涉嫌違反《國安法》遭羈押禁見，由於林宸佑在立法院場合等犀利的追問風格，也經常與綠營政治人物產生衝突，最知名的莫過去被前民進黨立委賴品妤指控害她摔倒一事。此外，民進黨團總召柯建銘和民進黨立委黃捷、沈伯洋、王義川、郭昱晴、吳思瑤等也曾與林宸佑有過口角衝突。

即／不只林宸佑！　涉案6人全被收押禁見

即／不只林宸佑！　涉案6人全被收押禁見

中天主播涉犯國安法遭羈押　陳智菡聲援：記者能掌握什麼國家機密？

中天主播涉犯國安法遭羈押　陳智菡聲援：記者能掌握什麼國家機密？

快訊／主播林宸佑遭羈押禁見　中天新聞回應了

快訊／主播林宸佑遭羈押禁見　中天新聞回應了

即／中天新聞主播當共諜遭收押

即／中天新聞主播當共諜遭收押

