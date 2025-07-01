川普民調直直落！　美國民族自豪感下降　Z世代尤其明顯

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志／美聯社）

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美國總統川普（Donald Trump）才就職不到半年，支持率已開始下滑。愛默生學院（Emerson College Polling）的最新民調顯示，45%受訪者認可川普的執政表現，46%表示不認可，剩下9%則不確定。更具體地說，45%民眾認為國家正走向錯誤方向。與此同時，美國人的民族自豪感也在持續下降，根據蓋洛普（Gallup）最新民調顯示，只有36%的民主黨人表示他們對自己身為美國人，感到「極其」或「非常」自豪。

據英國網媒UNILAD的報導，昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）6月稍早公佈的民調結果同樣令人震驚，只有38%的美國人認可川普作為總統的工作，這是幾十年來最低的支持率。

面對這些數據，川普支持者也在Reddit上展開討論，有網友在平台上提問：「川粉們：什麼是你們的紅線？一旦跨越就會放棄支持川普？」他補充自己近日向「自稱是川普鐵桿支持者」的父親提出這個問題，得到的回答是：「如果聯邦醫療補助（Medicaid）和社會安全網（Social Security Net）的資金被削減，他將對川普失去信心。」

據悉，川普及共和黨人近期推出的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act，OBBBA）稅收與支出計畫，將透過削減聯邦醫療補助，以及俗稱「食物券」的「補充營養援助計畫」（Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP），惡化數百萬美國窮人的生活困境。6位諾貝爾經濟學獎得主日前也示警，OBBBA將在大幅增加聯邦債務的同時，削弱關鍵的社會安全網計畫，加劇貧富差距。

但也有另一位Reddit用戶詢問了支持川普的父母，得到的答案卻是：「他們的紅線是社會主義及自由主義政策，包括全民醫療、富人稅、支持工會、聯邦監管（特別是媒體監管）、平等權利政策、選民保護與郵寄投票、包容性移民政策等。對我的家人來說，自由主義是種需要徹底根除的疾病。」

這種極端言論被其他網友形容為「令人毛骨悚然」。1位前川普支持者表示：「我曾是川普支持者，2016年曾投票給他。但2021年1月6日的國會暴動事件是我的紅線，那天他和支持者展現了對民主的蔑視。此後我重新審視了自己的宗教信仰和政治立場，現在認為自己是溫和派民主黨人。」

還有人提到：「我認識一些原本支持烏克蘭的共和黨人，在2月川普與澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）那場可恥的會晤後徹底轉變立場。」

與此同時，根據ABC News的報導，美國人的民族自豪感也在持續下降。根據蓋洛普（Gallup）最新民調顯示，僅36%民主黨人表示「極度」或「非常」以身為美國人為榮，反映出國家自豪感的急劇下降，這種趨勢在年輕群體中尤其明顯。

該數據揭示過去10年來許多美國人對國家的自豪感減弱，民主黨與共和黨之間56個百分點的差距是2001年以來最大，這包括川普第1個總統任期的4年。在過去5年蓋洛普調查中，Z世代（1997-2012年出生）僅約40%對自己的美國身份表達高度自豪，相較之下，千禧世代（1980-1996年出生）約60%，更年長世代則至少70%。

蓋洛普資深編輯瓊斯（Jeffrey Jones）指出：「每一代都比前一代更不愛國，尤其Z世代明顯低於其他世代。這主要是由各世代中的民主黨人驅動的。」

美國國家自豪感的衰退是漸進的，自2001年1月首次提出該問題以來，蓋洛普數據呈現穩定下降趨勢。即使在伊拉克戰爭動盪初期，絕大多數美國成年人（無論共和黨或民主黨）都表示「極度」或「非常」自豪。當時約90%人如此認為，911事件後仍保持高位，但此後共識逐漸瓦解，2006年降至約80%，並持續緩慢下降。

如今僅58%美國成年人表示自豪，這種下降幾乎完全由民主黨人和獨立選民驅動，因為絕大多數共和黨人仍表示自豪。根據另一份2024年SSRS民調中，近90%共和黨人認為愛國主義對美國有積極影響，民主黨人則意見分歧：45%認為積極，37%認為負面。

回到蓋洛普民調，獨立選民對國家身份的自豪感在最新調查中創下53%新低，基本遵循漸進下降的趨勢。民主黨人自豪感下降則與川普執政時期相關。2017年川普剛入主白宮時，約2/3民主黨人表示自豪，到2020年川普敗給拜登（Joe Biden）前已降至42%。雖然拜登上台後民主黨人的國家自豪感有所回升，但未恢復到川普1.0前的水平。

瓊斯認為：「這不只是川普的問題。還有其他因素，我認為主要是年輕世代不像年長者那樣愛國。」根據今年稍早CNN/SSRS民調顯示，兩黨普遍存在不滿情緒，僅不到10%民主黨和共和黨人用「自豪」形容對當前美國政治的感受。該調查中，多數美國人對國家政治表示「失望」或「沮喪」。

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