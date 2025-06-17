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國際火線／伊朗發展核武，注定是「薛西弗斯的神話」？

▲▼伊朗首都德黑蘭一處儲油設施疑似遭到以色列空襲，火光沖天。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗首都德黑蘭一處儲油設施疑似遭到以色列空襲，火光沖天。（圖／達志影像／美聯社）

文／朱錦華

法國存在主義作家卡繆(Albert Camus)有一本哲學隨筆文集：《薛西弗斯的神話》(Le Mythe de Sisyphe)，裡面的第四章跟書名同名，內容敘述希臘神話裡，埃俄利亞國王之子薛西弗斯因為違反承諾，被大神宙斯懲罰將一塊巨石推上山，但石頭推到山頂後，又會翻滾回原處。

薛西弗斯被迫永遠重複推著石頭上山的荒謬行為。伊朗發展核武的計畫，彷彿同樣是一則《薛西弗斯的神話》。 早在1950年代，伊朗即開始開發核能源。當時美國跟伊朗國王巴勒維是盟友。美國認為伊斯蘭教什葉派的伊朗在中東的角色，有助於以色列對抗其他以遜尼派佔多數的阿拉伯國家。

▲何梅尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 伊朗宗教精神領袖何梅尼開啓了美伊敵對之路。（圖／達志影像／美聯社）

然而，1979年伊朗爆發革命，巴勒維被推翻後流亡海外。反之，流亡海外的宗教領袖何梅尼返回伊朗掌權。美伊反目成仇，兼且爆發美國使館人員遭挾持事件，1980年，美伊斷交，之後美國多次指控伊朗秘密發展核武。 兩伊戰爭後美國對伊朗實施經濟及軍事制裁。

但伊朗對核發展一直努力不懈。2003年伊朗宣布成功提煉出鈾，引發國際高度重視。為遏止伊朗發展核武，2015年4月2日，在美國總統歐巴馬努力促成下，美國、中國、俄羅斯、英國、德國、法國6國跟伊朗達成《聯合全面行動計劃》，以系統性解決伊朗核問題，主要就是限制其核發展在工業和能源用途，不能發展核武。即俗稱的「伊朗核協議」。

▲▼伊朗發射近百枚飛彈回擊，以色列各地響起空襲警報，耶路撒冷與特拉維夫傳出多起爆炸聲。（圖／路透）

▲ 伊朗發射近百枚飛彈回擊，以色列各地響起空襲警報，耶路撒冷與特拉維夫傳出多起爆炸聲。（圖／路透）

然而2017年川普上台後，片面撕毀該協議，伊朗被迫終止履行該協議的部分內容。川普毀約，主要原因當然是為了挺以色列。伊朗若擁有核武，對以色列來說，必然是一場不幸的噩夢。核協議若落實，國際對伊朗的經濟和軍事制裁就會被解除。伊朗未來進一步強大，對以色列同樣會形成迫切的危機。何況，誰能擔保伊朗不會暗渡陳倉，暗地裡依然發展核武？

所以，儘管川普後來已不反對核協議，當今以色列的鷹派總理納坦雅胡豈能坐視不管？於是，他就趁著新一輪核談判展開之前，突然對伊朗核設施發動大規模攻擊、同時狙殺該國多名科學家和高級將領。

▲▼以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

▲ 以色列總理納坦雅胡是發動對伊朗核設施攻擊的主導者。(圖／路透)

事實上，以色列之前對伊拉克也做過同樣的事：即1981年6月7日發動的「歌劇行動」(Operation Opera)。反正，在有嚴重「生存危機感」的以色列領導人心中：在中東，只有我能擁有核武！別人想都不要想！伊朗想發展核武是必然的。只是過去一路障礙重重，未來恐怕也是滿途險阻。伊朗的核武大夢會不會始終是一則徒勞無功的《薛西弗斯的神話》？大家只能耐心等著看。

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