超商領包裹「外箱有3字」是詐騙！店員識破攔阻　曝常見詐騙名稱

▲店員提醒，包裹是詐騙。（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

詐騙手法不斷翻新，一名網友近日收到貨到付款包裹簡訊後，前往超商取貨，準備付款1888元時，遭細心店員即時攔阻，指出包裹外箱印有「廠商：萬事宜」，屬常見詐騙手法，立刻阻止她領取，才讓她成功避開損失，貼文一出掀起熱論，還有超商店員列出常見的詐騙廠商名稱，提醒大家取貨時多多留意。

店員一眼識破 女子驚呼差點中招



[廣告]請繼續往下閱讀...

一名女網友在Threads表示，近日收到一則簡訊，通知有一件貨到付款包裹送達超商，金額為1888元。她依照通知前往取貨並準備付款時，店員突然出面提醒，指出包裹外箱標註「廠商：萬事宜」，屬於常見的詐騙包裹特徵，建議她不要領取。

原PO表示，當下聽到提醒後嚇了一跳，也相當感謝店員的即時阻止，平時網購大多對商品有印象，但偶爾仍會忘記部分訂單，「我只是希望這篇文章，可以幫助到跟我一樣有收到詐騙簡訊的各位，總之～再次謝謝細心的店員。」

超商員工分享經驗 列出常見詐騙廠商名單

貼文一出，釣出不少超商店員留言，「今天才剛挑退15個詐騙包裹，不同人同一個廠商，同時 7、8 件金額還都一樣，我不相信這種巧合」、「每天都在做這件事，真心希望客人不要被騙，因為錢真的不好退回來」。

就有網友整理出，常見的詐騙包裹廠商名稱，包括速壹倉、百靈鳥、七七國甲、桃園三倉、中原集運、天翼國際、飛鳥、旭揚、浩億達等名稱也常被點名涉及詐騙，且這些名稱還會不斷變形、更換。另有超商店員提供辨識秘訣，詐騙包裹常見特徵之一，編號開頭為「7M」或「7N」，一旦看到就要多加留意。