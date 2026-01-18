川普援助跳票！伊朗人痛訴「被當砲灰」　要他為1.5萬條人命負責

▲ 川普稱伊朗已向他承諾停止處決與殺戮。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普日前對伊朗示威者喊話「援助即將到來」，讓街頭抗爭者燃起希望，然而他卻突然改變立場，宣稱伊朗政權已承諾停止殺戮後，令這些冒著生命危險走上街頭的示威者感受到被徹底背叛的憤怒。

「川普把我們當砲灰」 示威者痛訴被欺騙利用

《時代雜誌》報導，德黑蘭一名美術教師直言，「川普不只外表黃，內在也是個懦夫。」另一名16日逃離伊朗的受訪者透露，當川普宣稱伊朗當局承諾不再處決後，「所有人都震驚了，大家憤怒地說這個混蛋把我們當砲灰。伊朗人覺得被利用了，被他欺騙了。」一名40歲德黑蘭商人批評，「川普比歐巴馬還糟，他搞砸了一切，把我們腳下的地毯抽走。」

川普承諾「隨時可行動」 激勵數百萬人上街

這波抗爭始於去年12月28日，起因是伊朗貨幣突然大幅貶值。川普2日在社群媒體上明確承諾，「若伊朗射殺和暴力殺害和平示威者，美國將前來拯救。我們已準備就緒，隨時可以行動」，這番話激勵了數百萬伊朗人8日走上街頭。

▲ 德黑蘭卡里扎克（Kahrizak）法醫中心外排滿屍袋。（圖／路透）

斷網血腥鎮壓 狙擊手爆頭示威者

但伊朗政權以極端暴力手段回應，先是切斷9千萬人口的網路、手機和電話通訊，接著安全部隊展開血腥鎮壓。這名商人描述8日德黑蘭街頭景象，「當我看到前方幾公尺處有人向後倒下時，我不知道發生了什麼事。等我們圍過去，黑夜中只看到他額頭上的紅點。直到他後腦流出的血在我們腳下積成一灘，我們才意識到他是被狙擊手射殺的。」

北部城市齊拉布（Zirab）一名39歲居民也描述，9日示威者被逼入一條街道，發現前路被封鎖、身後是安全部隊，「然後路燈熄滅了，機關槍開始掃射。什麼都看不見，每個人都倒下，有的中彈，有的在黑暗中試圖逃跑。」他不知道有多少人喪生，但這座數千人的小城在接下來幾天有多達17人失蹤。

哈米尼證實數千人死亡 示威者要川普負責

伊朗最高領袖哈米尼17日透過官方電視台證實，鎮壓造成「數千人死亡」。這名商人認為，雖然是伊朗政權下令鎮壓，「但川普也要為這15000人的死負責。因為許多示威者是看到他『已準備就緒』的貼文才走上街頭。」





▲ 伊朗最高領袖哈米尼。（圖／路透）

伊朗統治者公開嘲笑川普的反覆。德黑蘭檢察官薩萊希（Ali Salehi）17日回應川普感謝伊朗承諾停止處決800名示威者時表示，「川普說了很多荒謬和胡言亂語的話。我們的反應將是強硬、預防性和迅速的。」

一名德黑蘭婦女說，「現在簡直已經是戒嚴狀態了。川普食言後，他們變得更加肆無忌憚。我看到馬茲達蘭大道有個檢查站在檢查人們的手機。我已經失去所有希望，川普不會做任何事，他根本不在乎我們。」

抗爭陷入停滯 少數人仍盼川普出手

不過仍有人相信川普會採取行動，一名德黑蘭工程師認為川普的轉變是出於策略考量，「他是在欺騙政權，他會攻擊的，而且會猛烈攻擊。」但大多數伊朗人認為抗爭已轉入地下，齊拉布一名男性居民稱，「現在起義已經陷入停滯，我不知道是否還能恢復。」