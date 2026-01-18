新加坡禁電子煙「最重鞭刑15下」　學生恐退學、外國人遣返禁入境

▲新加坡禁止電子煙，並在2025年祭出新規定。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡早在2018年就禁止電子煙，但近年黑市甚至出現摻有麻醉藥品依托咪酯的新型電子煙K-pods，讓當地政府決定在2025年9月實施嚴厲新規。如今在新加坡一旦持有、使用或購買電子煙，可能面臨最高1萬新幣罰款、強制戒毒、最多20年刑期，最重15下鞭刑，學生面臨退學、鞭打，外國人有可能被遣返回國，並禁止再次入境新加坡。

新加坡：電子煙構成毒品問題

BBC報導，新加坡2018年禁止電子煙之後，許多人仍可在黑市輕鬆取得電子煙，近年K-pods出現之後，部分年輕人吸食後倒在公共場所或是行為異常的影片瘋傳。去年隨機抽檢結果顯示，在查獲的100支電子煙之中，多達三分之一含有依托咪酯（etomidate），消息震驚新加坡。

對此，總理黃循財去年表示，電子煙構成毒品問題，新加坡將嚴厲打擊所有電子煙產品，稱真正危險在於電子煙含有的成分，「現在是依托咪酯，未來可能是更危險的毒品」。

嚴厲新規 最重鞭刑

新加坡2025年9月祭出嚴厲新規，電子煙使用者面臨罰款與強制戒毒，電子煙賣家、走私販運含有毒品成分電子煙者的處罰更加嚴厲，最終可能判處20年徒刑、最重鞭刑15下。

不只如此，學生若是使用電子煙，將面對紀律處分，包括課後留校、停學、僅限男生的鞭打，若是涉及販售電子煙，校方可酌情開除。

至於外國人的部分，入境旅客若身上攜帶電子煙，可在入境新加坡之前主動丟棄，若查獲初犯將被罰款、沒收電子煙；再犯可能遣返，同時禁止再次入境新加坡；長期准證持有人若是三度違法，准證可能撤銷並將遣返回國，之後不得再次入境新加坡。

不只新加坡 多國禁售電子煙

新加坡各地設有據點提供民眾丟棄電子煙，當局也在公車站、地鐵站巡邏檢查，去抓不願主動戒電子煙的民眾，同時設立舉報熱線。

儘管部分國家認定電子煙是香菸的替代選項，有助戒菸，但新加坡政府表示，由於電子煙尼古丁含量可能高於香菸，更容易上癮、更難戒掉，且含有致癌化學物質、重金屬等。

報導指出，現階段至少有46個國家禁止電子煙銷售，另有82國制定某種形式的監管措施。