稅率最高50%！　美財長警告7/9前未達協議「祭關稅重槌」

▲ 川普與貝森特強調7月9日是達成協議最後期限。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普對與多國的貿易談判表達不滿，尤其點名日本拒買美國稻米。他與財政部長貝森特齊聲警告，若各國在7月9日前未展現誠意達成協議，可能恢復4月2日公布的高關稅，稅率將提升至11%到50%。

《路透》報導，川普6月30日在自家社群媒體Truth Social發文，批評日本「不買我們的米，但他們卻面臨嚴重米荒」，認為這顯示各國已被美國寵壞。而他上周預告，美方將在7月9日寄出通知函，通知部分國家將提高關稅，屆時稅率將從寬限期的10%恢復至4月宣布的11%至50%。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）當天也在記者會上表示，川普本周將與貿易團隊會面，在7月9日最後期限以前，針對「未展現誠意談判」的國家設定稅率。

貝森特本月稍早曾提出對有誠意談判的國家延後期限，但他30日受訪時告訴《彭博》，只有川普能做出這項決定。他預計在9日以前將達成「一連串」交易，將繼續對貿易夥伴施壓。

貝森特提醒，「有些國家正真誠談判，但他們應該知道，若我們最終因他們的頑固而無法達成協議，我們可能會恢復到4月2日的關稅水準，我希望這不會發生。」