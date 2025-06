國際火線／跟以色列難捨難分：川普會對伊朗動武？

▲川普喊話,要求伊朗無條件投降!(圖/路透)

文/朱錦華

美國流行歌手尼爾·薩達卡(Neil Sedaka)有一首經典作叫《萬事莫如分手難》(Breaking Up Is Hard to Do),分別於1962年和1975年推出過兩個版本。是的,戀人分手往往並非易事,而政治上的結盟、分合關係更是千絲萬縷,難分難解。

20世紀號稱「石油世紀」,中東是重要產油區,對全球能源供應影響極大。自從1948年以色列在巴勒斯坦建國以來,以色列跟阿拉伯國家和武裝團體之間爆發了多次戰爭和衝突, 導致全球一再出現「能源危機」。

▲石油主導了20世紀的歷史走向。圖為煉油廠的示意圖。(圖/翻攝自Google地圖)

美國以前是重要的石油輸入國,加上國內猶太人菁英的影響,美國介入中東事務的程度,一直以來都很深。其主要任務,是化解(至少是緩和)以、阿之間的衝突,以及確保石油輸出的安全和暢通。

2009年美國總統歐巴馬上台後,曾致力於解決上述兩大問題。他完成了兩件重要的事:其一,任命諾貝爾物理學獎得主朱棣文擔任能源部長,在他任內成功研發出開採頁岩油的水力壓裂法技術,從頁岩層中提取石油。這項技術的突破,降低了頁岩油開採成本,造成全球能源市場的重大變革。

▲ 歐巴馬促成了關鍵性的伊朗核協議。(圖/達志影像/美聯社)

美國從石油進口國,變身成為出口國,他們在面對OPEC和伊朗等石油生產國時,擁有更大的話語權(不過近年來開採的成本升高,股東投資意願降低,開採頁岩油熱潮已退燒)。

其二,歐巴馬促成美國、中國、俄羅斯、英國、德國、法國6國跟伊朗達成「伊朗核協議」,限制了伊朗發展核武的遠大前程。歐巴馬的上述努力,旨在降低美國對中東石油的依賴、以及讓美國慢慢從中東的亂局裡抽身(至少是減低介入的程度)。

然而,只要以色列在,美國就不可能(至少是很難很難)從中東抽身。主要是因為美國的政治、金融、商業、教育到文化、娛樂各界,都有重量級的猶太裔大腕在掌控。他們在極大程度上左右了美國的中東政策(主要是挺以色列)。再者,中東還是有不少親美的國家;例如沙烏地阿拉伯、埃及等。他們跟美國在政治和商業利益上的糾葛十分複雜,很難切割。

▲伊朗最高領袖哈米尼(左)、以色列總理納坦雅胡正面對決。(圖/達志影像/美聯社)

更重要的是,這世界變化快。歐巴馬沒想到的是:川普第一任時促成了以色列跟阿拉伯聯合大公國(阿聯)建交;並且讓以國跟沙烏地阿拉伯改善關係。這本來是大功一件,然而,川普卻又片面撕毀「伊朗核協議」,讓伊朗發展核武的危機再現。

然後,以色列總理納坦雅胡越來越像一門不受控的自走砲,對哈瑪斯及加薩的巴勒斯坦人趕盡殺絕之後,更主動攻擊伊朗的核設施,引爆以、伊兩國熱戰。美國的下一步動作,國際莫不嚴重關注。川普已向伊朗最高領袖哈米尼喊話,要求伊朗無條件投降!他會出手助攻伊朗嗎?相信在很短的未來,我們就會知道答案。

