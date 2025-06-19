國際火線／跟以色列難捨難分：川普會對伊朗動武？

▲川普喊話，要求伊朗無條件投降！（圖／路透）

文／朱錦華

美國流行歌手尼爾·薩達卡(Neil Sedaka)有一首經典作叫《萬事莫如分手難》(Breaking Up Is Hard to Do），分別於1962年和1975年推出過兩個版本。是的，戀人分手往往並非易事，而政治上的結盟、分合關係更是千絲萬縷，難分難解。

20世紀號稱「石油世紀」，中東是重要產油區，對全球能源供應影響極大。自從1948年以色列在巴勒斯坦建國以來，以色列跟阿拉伯國家和武裝團體之間爆發了多次戰爭和衝突， 導致全球一再出現「能源危機」。

▲石油主導了20世紀的歷史走向。圖為煉油廠的示意圖。（圖／翻攝自Google地圖）

美國以前是重要的石油輸入國，加上國內猶太人菁英的影響，美國介入中東事務的程度，一直以來都很深。其主要任務，是化解(至少是緩和)以、阿之間的衝突，以及確保石油輸出的安全和暢通。

2009年美國總統歐巴馬上台後，曾致力於解決上述兩大問題。他完成了兩件重要的事：其一，任命諾貝爾物理學獎得主朱棣文擔任能源部長，在他任內成功研發出開採頁岩油的水力壓裂法技術，從頁岩層中提取石油。這項技術的突破，降低了頁岩油開採成本，造成全球能源市場的重大變革。

▲ 歐巴馬促成了關鍵性的伊朗核協議。（圖／達志影像／美聯社）

美國從石油進口國，變身成為出口國，他們在面對OPEC和伊朗等石油生產國時，擁有更大的話語權(不過近年來開採的成本升高，股東投資意願降低，開採頁岩油熱潮已退燒）。

其二，歐巴馬促成美國、中國、俄羅斯、英國、德國、法國6國跟伊朗達成「伊朗核協議」，限制了伊朗發展核武的遠大前程。歐巴馬的上述努力，旨在降低美國對中東石油的依賴、以及讓美國慢慢從中東的亂局裡抽身(至少是減低介入的程度)。

然而，只要以色列在，美國就不可能(至少是很難很難)從中東抽身。主要是因為美國的政治、金融、商業、教育到文化、娛樂各界，都有重量級的猶太裔大腕在掌控。他們在極大程度上左右了美國的中東政策(主要是挺以色列)。再者，中東還是有不少親美的國家；例如沙烏地阿拉伯、埃及等。他們跟美國在政治和商業利益上的糾葛十分複雜，很難切割。

▲伊朗最高領袖哈米尼(左）、以色列總理納坦雅胡正面對決。（圖／達志影像／美聯社）

更重要的是，這世界變化快。歐巴馬沒想到的是：川普第一任時促成了以色列跟阿拉伯聯合大公國(阿聯)建交；並且讓以國跟沙烏地阿拉伯改善關係。這本來是大功一件，然而，川普卻又片面撕毀「伊朗核協議」，讓伊朗發展核武的危機再現。

然後，以色列總理納坦雅胡越來越像一門不受控的自走砲，對哈瑪斯及加薩的巴勒斯坦人趕盡殺絕之後，更主動攻擊伊朗的核設施，引爆以、伊兩國熱戰。美國的下一步動作，國際莫不嚴重關注。川普已向伊朗最高領袖哈米尼喊話，要求伊朗無條件投降！他會出手助攻伊朗嗎？相信在很短的未來，我們就會知道答案。

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