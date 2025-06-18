國際火線／《繁花》裡東京一夜：玲子的戀戰守策

▲馬伊琍在《繁花》裡的精彩演出，堪稱火花四射。（圖／緯來戲劇台提供）

文／朱錦華

陸劇《繁花》裡女主角之一的玲子(馬伊琍飾)，是所有角色裡最嗆辣的。眾多女子普遍留著 「大小波浪 」的髮型，唯獨她留著一頭俏麗俐落短髮，加上利嘴如刃，傷人、也傷自己。但是她內心的感情世界究竟是怎樣的呢？

玲子和阿寶在東京結緣。當時阿寶為了繡花機的事情去找山本先生，要在銀座一家叫「理惠」的俱樂部等待，認識了在那裡當服務生的玲子。玲子看見阿寶在酷寒中患得患失、又一副快要病倒的樣子，動了愛心把從神社求來、說會帶來好運道的上上籤給了阿寶。

▲《繁花》裡唐嫣(左起)、胡歌、辛芷蕾與馬伊琍四大明星互飆演技，讓人激賞。（取自繁花微博）

這個舉動若是在古代，已經等於送上定情信物了。回國後，阿寶寄了一張印有她名字的飯店名片和一張機票給她。在玲子心裡，這又何嘗不是等同於一份「聘禮」？

劇中每當玲子出場時，最常播放的背景音樂，是小田和正為日本神劇《東京愛情故事》所寫的主題曲。歌名叫《突如其來的愛情》。而該劇裡有句經典台詞說：「愛上一個人的那個瞬間，會永遠永遠留在心裡，成為活下去的勇氣。」這「東京一夜」，無疑就是玲子「愛上一個人的那個瞬間」。

▲阿寶到玲子家裡替她修補漏水的屋頂。這場戲曝光了玲子對阿寶的感情。（圖／澤東提供）

關於她對阿寶的感情，第14集裡有最完整的曝光。當天阿寶第一次到她家裡，替她修補完屋頂後，兩人一起吃螃蟹。樓下傳來唱曲聲。玲子說：「我最不喜歡人家唱林妹妹(林黛玉)了，男人搶不過人家，自己生病死了。」 接著兩人聊起嫁娶之事。阿寶問玲子：「要是(你)嫁不掉呢？」玲子回答說:「嫁不掉嘛，就跟你在這裡住一輩子。天天漏雨我也無所謂。」這其實已經等於當面告白了。阿寶卻裝傻，「不響」(不表態)。

玲子明白自己有主場優勢、但也有吃虧的地方(年紀比阿寶大)。所以她的戀戰守策，就是不去搶，只是等：「以其不爭，故天下莫能與之爭」。她了解阿寶是感情世界裡的浮雲遊子。如果不出意外，她是等得到的。就算有汪明珠存在，她也不怕。因為阿寶要推小汪升上「外貿大樓」的科長。她跟做外貿的阿寶有利益衝突，兩人不可能在一起。

▲馬伊琍與胡歌，兩人在《繁花》 有精彩對手戲。（圖／緯來戲劇台提供）

所以，玲子明明是精明的生意人，卻故意做出一本糊塗帳。她刻意讓人覺得她跟阿寶牽扯不清，她也「不響」，等待木已成舟那一天。無奈最終發生了小汪的珍珠耳環事件，讓她跟阿寶關係破裂；又被葛老師當面說破她心底最大的恐懼：「玲子年紀太大，阿寶不會喜歡她」。最終，玲子為漫長等待所作的努力，一切化作泡影。

玲子一度離開「夜東京」。再回來後，宣布跟阿寶拆夥。阿寶問她：「夜東京名字要不要改？」玲子說 :「不改，留個紀念。」後來她去香港、甚至新加坡開店，店名還是叫「夜東京」。由此可見，東京那一夜在她心裡，是一個永不磨滅的念想。

▲馬伊琍在《繁花》裡演出精彩，再創演藝生涯高峰。(圖／緯來戲劇台提供)

劇末時，芳妹進了醫院那個晚上，葛老師在眾人面前說出一個比喻：「情感這種東西，好比兩人約好一起逛廟會；本來說好一直玩到天亮。但是其中一個人有事先走了。他(她)呢，也找到另外一個夥伴，繼續玩下去。」正要離去的玲子聽到這裡時，突然想回頭說些什麼。但瞬間停住了。

因為葛老師接下來說：「但是，他(她)心裡永遠記得，和之前的那個人，一起看過、講過、笑過。」玲子聽完後，默默地離開了。在她心裡，當年的東京一夜以及後來兩人的相處，大概也是這種感覺吧？